Alle Infos zum Ironman Hawaii 2017

Der Ironman Hawaii, oder auch Ironman World Championship, ist der älteste Triathlon über die Langdistanz und gilt als einer der anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe der Welt. SPOX beantwortet euch alle Fragen zum Saisonhöhepunkt der Triathleten, stellt euch die Sieger der vergangenen Jahre vor und verrät euch, wo ihr den Ironman Hawaii live im TV verfolgen könnt.

Wann findet der Ironman Hawaii 2017 statt?

Der Ironman Hawaii findet am 14. Oktober in Kailua-Kona statt. Es wird die 41. Auflage der Ironman World Championship sein. Die offiziellen Triathlon-Weltmeisterschaften werden allerdings in einer von der International Triathlon Union (ITU) organisierten Championship Series ausgetragen.

Wo kann ich den Ironman Hawaii im Livestream sehen?

In Deutschland überträgt das ZDF in einem exklusiven Livestream ab 18.30 Uhr die Ironman-WM. In der Nacht zu Sonntag folgt um 00:25 Uhr eine Zusammenfassung des Triathlons.

Wer sind die Favoriten beim Ironman Hawaii 2017?

Männer: Bei den Männern gilt Jan Frodeno nach seinen zwei Siegen auf Hawaii in Folge auch beim Ironman Hawaii 2017 als Favorit auf Gold. Neben ihm gehören Patrick Lange nach seinem sensationellen Podiums-Platz im Vorjahr und Sebastian Kienle, der Sieger von 2014, ebenfalls mit zum Favoritenkreis. Andi Boecherer komplettiert ein starkes DTU-Quartett.

Frauen: Bei den Frauen deutet vieles auf einen Zweikampf zwischen Vorjahressiegerin Daniela Ryf (Schweiz) und Mirinda Carfrae (Australien) hin. Im vergangenen Jahr musste sich Carfrae geschlagen geben.

Was ist ein Ironman?

Der Begriff "Ironman" ist ein geschützter Markenname einer von der World Triathlon Corporation (WTC) ausgetragenen Serie von Langdistanz-Triathlons. Generell werden Triathlon-Wettbewerbe, die über die längste Distanz gehen, verallgemeinernd als Ironman bezeichnet. In Deutschland tragen nur die Triathlon-Wettbewerbe in Frankfurt und Hamburg aktuell die Markenbezeichnung "Ironman". Der weltweit größte Triathlon auf der Langdistanz findet jährlich in Roth in Mittelfranken statt, hört aber auf den Namen Challenge Roth.

Was sind die Distanzen beim Ironman Hawaii?

Disziplin Distanz Schwimmen 3,86 Kilometer Radfahren 180,2 Kilometer Marathon 42,195 Kilometer

Warum ist der Ironman Hawaii etwas Besonderes?

Mythos Hawaii

Der Ironman Hawaii wurde erstmalig 1978 ausgetragen und war der erste Triathlon über die Langdistanz. Der Mythos des Ironman gründet auf eine Aussage von John Collins, einem auf Hawaii stationierten Navy-Commander, die er in einer Diskussion über die forderndsten Sportarten der Welt auf einem Bankett im Waikiki Swim Club getroffen haben soll: "Whoever finishes first, we'll call him the Iron Man."

Auf einer handschriftlichen Notiz für Teilnehmer des ersten Ironman schrieb Collins zudem: "Schwimme 2,4 Meilen, radle 112 Meilen, laufe 26,2 Meilen. Prahle damit für den Rest deines Lebens!" Dieses Motto steht vor jedem Ironman Hawaii im Fokus.

Klima

Lauf- und Radstrecke führen beim Ironman Hawaii durch die hawaiianische Lavawüste, die besonders für die sogenannten Ho'o-Mumuku-Winde bekannt ist. Plötzlich auftretende, böige Seitenwinde mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h können gerade beim Radfahren entscheidende Faktoren sein.

Die fast schattenlose Laufstrecke, die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit machen den abschließenden Marathon zu einer der größten Herausforderungen im Ausdauersport.

Die Sieger in Kona der letzten zehn Jahre:

Seit 2002 warten die USA auf einen Sieg beim Ironman Hawaii. Im vergangenen Jahrzehnt dominierten bei den Männern besonders Deutschland und Australien die Siegerliste. Jan Frodeno machte mit seiner "Titelverteidigung" im vergangenen Jahr das deutsche Triple perfekt.

Jahr Sieger Nation 2016 Jan Frodeno Deutschland 2015 Jan Frodeno Deutschland 2014 Sebastian Kienle Deutschland 2013 Frederik Van Lierde Belgien 2012 Pete Jacobs Australien 2011 Craig Alexander Australien 2010 Chris McCormack Australien 2009 Craig Alexander Australien 2008 Craig Alexander Australien 2007 Chris McCormack Australien

Auch bei den Frauen ist Australien in der Siegerliste des Ironman Hawaii vertreten. Allerdings dominierte insbesondere Großbritannien mit Chrissie Wellington in den vergangenen zehn Jahren.

Jahr Sieger Nation 2016 Daniela Ryf Schweiz 2015 Daniela Ryf Schweiz 2014 Mirinda Carfrae Australien 2013 Mirinda Carfrae Australien 2012 Leanda Cave Großbritannien 2011 Chrissie Wellington Großbritannien 2010 Mirinda Carfrae Australien 2009 Chrissie Wellington Großbritannien 2008 Chrissie Wellington Großbritannien 2007 Chrissie Wellington Großbritannien

Wer sind die Teilnehmer des Ironman Hawaii 2017?

Eine detaillierte Starterliste aller qualifizierten Athleten ist auf der Ironman-Homepage zu finden.