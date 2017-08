Eisele holt Bronze - Aus für Popp

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Tag 3 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 4 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight PK National Rugby League Broncos -

Eels Champions Hockey League Jönköping -

Adler Mannheim New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard PK Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

Banska Bystrica Champions Hockey League Red Bull München -

Krakau New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale National Rugby League Storm -

Rabbitohs New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 3 Champions Hockey League Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Cracovia Krakau -

Red Bull München National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Premiership Leicester -

Bath

Pascal Eisele aus Fahrenbach hat am zweiten Tag der Ringer-WM im griechisch-römischen Stil in Paris die Bronzemedaille gewonnen und damit den Medaillensatz für das deutsche Team komplettiert. Der Europameister von 2016 setzte sich im "kleinen Finale" um Platz drei in der Klasse bis 80 kg gegen seinen EM-Nachfolger Surabi Datunaschwili aus Georgien mit einem Schultersieg durch.

Zum Auftakt hatte Frank Stäbler (Musberg/71 kg) sein zweites WM-Gold geholt. Zudem gewann Dennis Kudla (Schifferstadt/85 kg) Silber.

"Da fehlen mir die Worte, drei Medaillen, Gold, Silber und Bronze", sagte Bundestrainer Michael Carl. Zuletzt waren die deutschen Ringer 1994 in Tampere erfolgreicher. Damals hatte es zweimal Gold durch Alfred Ter-Mkrtchyan und Thomas Zander sowie Bronze für Maik Bullmann gegeben.

Eisele verlor im Viertelfinale gegen Maxim Manukjan

Eisele hatte im Viertelfinale gegen den Armenier Maxim Manukjan verloren. Nachdem sein Bezwinger jedoch das Finale erreichte, gewann Eisele in der Hoffnungsrunde gegen den Schweden Alex Bjurberg Kessidis 6:1 und wahrte damit seine Medaillenchance.

Der Weg aufs Podest blieb Eduard Popp (Neckargartach) in der 130-kg-Kategorie derweil verwehrt. Der 26-Jährige hoffte nach seiner Viertelfinal-Niederlage gegen den Kubaner Oscar Pino (1:3) vergeblich auf dessen Finaleinzug.