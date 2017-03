Vier Athleten werden "Sportinklusionsmanager"

Montag, 13.03.2017

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert und soll insgesamt 20 Inklusionsmanager installieren. Ziel ist es, die "hauptamtliche Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderungen in Sportorganisationen zu fördern und Qualifikationen in diesem Bereich zu entwickeln", hieß es in einer Mitteilung des DBS.

Alle Mehrsport-News