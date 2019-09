Handball: Stefan Kretzschmar neuer Sportdirektor bei den Füchsen Berlin

Paukenschlag in der Handball-Bundesliga! Nach SPOX-Informationen wird Stefan Kretzschmar neuer Sportdirektor bei den Füchsen Berlin. Der Vertrag, über dessen Laufzeit bisher nichts durchgesickert ist, wurde bereits ausgehandelt.

Am Sonntag um 14 Uhr, also zwei Stunden vor dem Spiel der Füchse gegen den HC Erlangen, wird in Berlin eine Pressekonferenz stattfinden, bei der der Coup offiziell verkündet wird.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Deal wurde von Füchse-Boss und DHB-Vizepräsident Bob Hanning eingefädelt. Der Klub aus der Hauptstadt stagniert in seiner Entwicklung, weshalb Hanning darauf hofft, mit der Expertise Kretzschmars und vor allem dessen Standing als Gesicht des deutschen Handballs neuen Schwung in den Klub zu bekommen. Mit dem 46-Jährigen wollen die Berliner neue Stars zu den Füchsen lotsen und den Verein auf das nächste Level heben.

Kretzschmars Lebensmittelpunkt befindet sich ohnehin bereits in Berlin. Er ist kürzlich zu seiner Lebensgefährtin gezogen. Seinen Job als Sky-Experte wird Kretzsche trotzdem nicht an den Nagel hängen.