Ex-DHB-Trainer Heuberger zurück auf der WM-Bühne: "Handball war schon immer mein Ding"

Nach seiner unglücklichen Zeit als Bundestrainer nahm Martin Heuberger eine Auszeit vom Handball. Jetzt gibt der Fachmann bei der U21-WM sein Comeback.

Martin Heuberger war mit seinem Bürojob im Landratsamt Ortenaukreis durchaus zufrieden. "Ich habe in der Personalentwicklung gearbeitet. Das hat mir mit vielen netten Kollegen auch Spaß gemacht", sagt der 55-Jährige dem SID: "Handball ist aber nochmal eine andere Nummer. Das war schon immer mein Ding."

Fast fünf Jahre war der frühere Bundestrainer von der sportlichen Bildfläche verschwunden. Statt in den großen Arenen zu dirigieren, schuftete er nach seinem Aus im Jahr 2014 am Schreibtisch. Als ihm der DHB im Dezember überraschend den Job des obersten Nachwuchscoaches anbot, war Heuberger sofort wieder Feuer und Flamme. Bei der U21-Weltmeisterschaft in Spanien feiert er nun sein Comeback auf internationaler Ebene.

"Es ist viel passiert, wenn ich die Spieler sehe, die hier herumlaufen", sagt Heuberger: "Gerade im athletischen Bereich." Längst ist er wieder voll in seine Sportart eingetaucht, die er nie so ganz losgelassen hat. "Ich war stiller Beobachter, war schon am Geschehen dran, habe Bundesligaspiele gesehen und natürlich auch die Nationalmannschaft", sagt Heuberger. Aber eben am Fernseher, seltener in der Halle.

© getty

A-Nationalspieler Heymann und Klimpke im Kader

Nach seinem Abschied vom DHB hatte der Fachmann für sich einen harten Schnitt vollzogen und wieder als Diplom-Verwaltungswirt gearbeitet. Zuvor hatte Heuberger zwölf Jahre im Verband gewirkt. Äußerst erfolgreich vor allem im Nachwuchs. Mit den Junioren holte er 2009 und 2011 WM-Gold, 2004 und 2006 dazu EM-Titel. Aktuelle Nationalspieler wie Uwe Gensheimer, Silvio Heinevetter oder Patrick Wiencek profitierten von seiner Arbeit.

Der schwierigen Bundestrainer-Job als Nachfolger von Heiner Brand lag Heuberger weniger. Nachdem unter seiner Regie die Qualifikationen für die Olympischen Spiele 2012, die EM 2014 und die WM 2015 verpasst wurden, entschied sich der DHB gegen eine Vertragsverlängerung. An den sportlichen Kompetenzen Heubergers zweifelte in der Szene aber niemand. "Gemeinsam mit Wolfgang Sommerfeld hat er im Nachwuchsleistungssport Strukturen aufgebaut und vieles entwickelt, das wir heute als alltäglich empfinden", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer und stattete Heuberger wieder mit einem Vertrag bis 2023 aus.

Das erste halbe Jahr hat dem Rückkehrer Heuberger seither "Riesenspaß" bereitet, nun hofft er bei der WM auf starke Leistungen. Mit Sebastian Heymann (FA Göppingen) und Torhüter Till Klimpke (HSG Wetzlar) hat der U21-Coach zwei Spieler im Kader, die auch schon in der A-Auswahl unter Christian Prokop ran durften. Weitere sollen folgen.