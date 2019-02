EHF-Cup: Kiel gewinnt auch sein zweites Spiel

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat auch sein zweites Gruppenspiel im EHF-Cup (die Spiele aller deutschen Vereine live auf DAZN) gewonnen. Das Team von Trainer Alfred Gislason gewann 26:23 (11:11) gegen KS Azoty-Pulawy aus Polen und führt die Gruppe D mit der idealen Ausbeute von vier Punkten an.

Beste Werfer im ersten Kieler Heimspiel im Jahr 2019 waren der Kroate Domagoj Duvnjak und der dänische Weltmeister Magnus Landin Jacobsen mit jeweils sechs Treffern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für Kiel war es der 18. Sieg im 18. Heimspiel im EHF-Cup, den die Norddeutschen dreimal gewonnen haben. In diesem Jahr soll der vierte Triumph folgen - das Final Four am 19. Mai findet passenderweise in Kiel statt.