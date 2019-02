EHF-Cup 2019: TSV Hannover-Burgdorf gegen Rabotnicki heute im Livestream

13/19

Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Kam gut ins Turnier und ackerte in Angriff und Abwehr. Zog sich aber in der Vorrunde eine Zerrung zu und konnte kaum noch eingesetzt werden. Biss so gut es ging auf die Zähne. Quote: 9 von 15, 60 Prozent. Note 3.