EHF-Cup 2019: THW Kiel gegen Azoty Pulawy heute im Livestream

Die Handballer des THW Kiel treffen heute in der Gruppenphase des EHF-Cups auf Azoty Pulawy aus Polen. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im Livestream verfolgen könnt.

An der Gruppenphase des EHF-Cups nehmen aus deutscher Sicht der THW Kiel, die Füchse Berlin und die TSV Hannover-Burgdorf teil, die sich allesamt in der dritten Qualifikationsrunde durchsetzten. Heute ist der THW Kiel im Einsatz und misst sich mit dem polnischen Vertreter Azoty Pulawy.

Während die Polen am ersten Spieltag gegen GOG Svendborg aus Schweden knapp unterlagen, siegte der THW deutlich im spanischen Granollers (33:22) und schob sich somit an die Spitze der Tabelle. Somit könnten die Norddeutschen heute schon einen großen Schritt in Richtung Einzug in die nächste Runde machen.

EHF-Cup: Wo und wann spielt der THW Kiel heute?

Die Partie des THW Kiel im EHF-Cup gegen Azoty Pulawy findet heute um 19.45 Uhr in der Sparkassen-Arena in Kiel statt, die 10.285 Zuschauern Platz bietet.

EHF-Cup 2019: Der THW Kiel heute live auf DAZN im Livestream

Die Spiele im EHF-Cup werden nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen hat sich DAZN die Übertragungsrechte für den internationalen Wettbewerb gesichert und zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung ab der Gruppenphase live und exklusiv. Nach einem kostenlosen Probemonat zahlt ihr für das Abonnement nur 9,95 Euro monatlich.

Der THW Kiel im EHF-Cup: Der Spielplan