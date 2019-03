Am heutigen Sonntag sind alle drei deutschen Mannschaften im EHF-Cup 2019 im Einsatz. Sowohl der THW Kiel, die Füchse Berlin als auch die TSV Hannover-Burgdorf tragen ihr viertes Gruppenspiel aus. SPOX verrät euch, welche Gegner auf das Trio warten und wo ihr die Duelle live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der THW Kiel konnte bisher jedes seiner Spiele gewinnen und befindet sich nach drei Spieltagen auf dem ersten Platz der Gruppe D. Zuletzt konnten die Zebras am vergangenen Sonntag GOG Gudme zuhause deutlich mit 37:23 (19:10) bezwingen. Ein ähnliches Resultat würden die Norddeutschen sicherlich auch im Rückspiel in Dänemark gerne mitnehmen.

Auch die Füchse Berlin führen ihre Gruppe A mit drei Siegen an. Der Titelverteidiger setzte sich zuletzt mit 34:29 (15:16) gegen Naturhouse La Rioja durch. Am Sonntag kommt es nun in der heimischen Halle zum erneuten Duell mit den Spaniern.

Nicht ganz so gut wie bei den Füchsen und Kiel lief es bei der TSV Hannover-Burgdorf, die in Gruppe B mit einem Sieg und zwei Niederlagen zur Gruppenphasen-Halbzeit nur Rang drei belegt. Zuletzt unterlagen die Recken mit 25:28 in Ungarn bei Tatabanya KC, nun bietet sich vor heimischer Kulisse die Gelegenheit zur Revanche.

EHF-Cup 2019: Die Begegnungen der deutschen Mannschaften

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Austragungsort Sonntag, 03.03.. 13 Uhr TSV Hannover-Burgdorf Tatabanya KC Swiss Life Hall Sonntag, 03.03. 15 Uhr GOG Gudme THW Kiel Gudme-Hallerne Sonntag, 03.03. 19 Uhr Füchse Berlin Naturhouse La Rioja Max-Schmeling-Halle

TSV Hannover-Burgdorf, THW Kiel und Füchse Berlin heute live im TV & Livestream

Alle Spiele der deutschen Mannschaften im EHF-Cup 2019 sind live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Um 13 Uhr beginnt das erste Duell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und Tatabanya KC. Das jeweilige Personal für die einzelnen Spiele findet ihr hier:

TSV Hannover-Burgdorf - Tatabanya KC -> Kommentator: Uwe Semrau

Uwe Semrau GOG Gudme - THW Kiel -> Kommentator: Gari Paubandt, Experte: Sascha Staat

Gari Paubandt, Sascha Staat Füchse Berlin - Naturhouse La Rioja -> Kommentator: Torsten Tschoepe

EHF-Cup 2019: Die Gruppenphase mit Berlin, Hannover und Kiel

Gruppe A mit Füchse Berlin:

Platz Verein Spiele S-U-N Tore Tordifferenz Punkte 1. Füchse Berlin 3 3-0-0 96:82 +14 6 2. Saint-Raphael VHB 3 2-0-1 91:86 +5 4 3. Naturhouse La Rioja 3 1-0-2 84:88 -4 2 4. Balatonfüredi KSE 3 0-0-3 75:90 -15 0

Gruppe B mit TSV Hannover-Burgdorf:

Platz Verein Spiele S-U-N Tore Tordifferenz Punkte 1. RK Nexe 3 3-0-0 80:70 +10 6 2. Tatabanya KC 3 2-0-1 86:74 +12 4 3. TSV Hannover-Burgdorf 3 1-0-2 74:78 -4 2 4. HC Eurofarm Rabotnicki 3 0-0-3 60:78 -18 0

Gruppe D mit THW Kiel: