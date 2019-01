Löw-Botschaft an deutsche Handballer: "Ganz Deutschland steht hinter euch"

Bundestrainer Joachim Löw hat den deutschen Handballern wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen Vize-Weltmeister Norwegen (20.30 Uhr im LIVETICKER) in einer Videobotschaft viel Glück gewünscht.

"Wir vom DFB, die Nationalmannschaft und ich als Trainer drücken euch gegen Norwegen alle Daumen. Natürlich auch für das Finale in Dänemark", sagte Löw: "Es gibt nichts Schöneres, als einen Titel zu gewinnen, Weltmeister zu werden. Ich glaube, ganz Deutschland steht hinter euch."

Der Weltmeister-Trainer von 2014 zeigte sich zudem begeistert von den bisherigen Auftritten des im Turnierverlaufs bislang ungeschlagenen DHB-Teams: "Ich habe jetzt fast alle Spiele von euch gesehen. Ich möchte euch für eure Leistungen ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und eure Spielfreude kommen nicht nur in der Halle gut an, sondern auch zu Hause an den Bildschirmen."

Bereits am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefongespräch mit Bundestrainer Christian Prokop den deutschen Handballern alles Gute für das WM-Halbfinale gewünscht.

"Das ist eine besondere Ehre", sagte Prokop: "Den Anruf und die guten Wünsche der Bundeskanzlerin empfinden wir als Kompliment für unsere gesamte Leistung in diesem Turnier und die Begeisterung, die wir den Menschen vermitteln."