Handball-WM - Uwe Gensheimer beim DHB-Team: Endlich ein Held sein

Beim 34:21-Sieg des DHB-Teams im zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien war Uwe Gensheimer der überragende Mann. Ein Zufall ist das nicht. Der PSG-Star wirkt so entschlossen und motiviert wie vielleicht noch nie.

Die Abwehr stand wie eine Wand, dahinter wartete mit Andreas Wolff ein Torhüter, der die Überbleibsel der brasilianischen Angriffe entsorgte. Aus der Aggressivität der deutschen Deckung resultierten Ballverluste des Gegners und Treffer nach Tempogegenstößen - ab ging die DHB-Post.

Die Halle tobte, die Spieler auf der Bank sprangen auf und pushten ihre Kollegen auf der Platte.

Das zweite WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend war ein wahres Handball-Fest.

Mittendrin in diesem Kessel der Emotionen tummelte sich Uwe Gensheimer. Der beste Werfer der deutschen Mannschaft ließ, nachdem er eines seiner zehn Tore erzielt hatte, mit einem Schrei die Faust nach oben schnellen und bezog das Publikum dabei in seinen Jubel mit ein. Nun kochte die Mercedes-Benz Arena erst recht.

Büffel und Zerstörer: Diese Spieler sollen das Wintermärchen schreiben © imago 1/17 Die Handball-WM im eigenen Land steht vor der Tür und soll zum Wintermärchen werden. SPOX stellt die von Bundestrainer Christian Prokop nominierten Spieler vor und welche Rolle sie in der DHB-Auswahl spielen. © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff (THW Kiel): Der EM-Held von 2016 hat im Klub mit Landin knallharte Konkurrenz und kommt deshalb immer wieder nicht so zum Zug, wie er sich das vorstellt. Gehört dennoch zu den Besten und kann jederzeit über sich hinauswachsen. © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter (Füchse Berlin): Ist für Prokop erstmal die Nummer 2 im Kasten. Heine glänzt seit einigen Wochen mit toller Form und ist damit die perfekte Ergänzung zu Wolff. Auch er ist stets in der Lage, die Bude komplett zu vernageln. © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer (PSG): Der Kapitän hat nach der schwachen EM etwas gutzumachen. Und man merkt, dass er genau das tun will. Auf seiner Position gibt es weltweit keinen besseren Spieler. Er ist zudem der erste Siebenmeterschütze des DHB. © getty 5/17 LINKSAUSSEN - Matthias Musche (SC Magdeburg): Wird vom Bundestrainer für seine Emotionalität und Führungsqualitäten geschätzt. Musche ist schnell und treffsicher. Ist mit 162 Buden derzeit der beste Torschütze der HBL. © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke (MT Melsungen): Ist Abwehrchef, Zerstörer und emotionaler Leader auf dem Feld! Beim EM-Triumph 2016 einer der wichtigsten Akteure. Lemke wurde in Kroatien zunächst nicht nominiert, weshalb Prokop massiv in die Kritik geriet. © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf): Ist charakterlich ein unglaublich guter Typ, der bei den Recken starke Leistungen zeigt. Es gibt aber Zweifel, ob Böhm auch gegen absolute Topnationen seine Stärken ausspielen kann. © getty 8/17 RÜCKRAUM LINKS - Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen): Vom Potential her der wohl beste deutsche Rückraumspieler. Geniale Pässe, wuchtige Abschlüsse - Fäth hat die ganze Palette drauf. Braucht das Vertrauen des Trainers, was er im Klub zuletzt nicht hatte. © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten): Klassicher Spielermacher, der aktuell in der 2. Liga aktiv ist. Hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau und strahlt selbst in Stresssituationen Ruhe aus. Soll Struktur ins deutsche Spiel bringen. © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Fabian Wiede (Füchse Berlin): Wird abwechselnd mit Strobel den Spielaufbau übernehmen, kann aber auch im rechten Rückraum eingesetzt werden. Der Linkshänder ist kreativ und kann sich selbst und seine Mitspieler in Szene setzen. © getty 11/17 RÜCKRAUM MITTE - Paul Drux (Füchse Berlin): Hat unfassbares Talent und ist nur deshalb noch kein Superstar, weil er sich immer wieder mit Verletzungen herumplagen muss. Ist im Rückraum fast schon eine Allzweckwaffe mit starkem Zug zum Tor. © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold (THW Kiel): Kann absolute Weltklasse verkörpern und auf eigene Faust Angriffe kreieren. Ist ein ruhiger Typ, auf dessen Meinung das Team aber genau hört. Spielt immer mit vollem Einsatz und ohne Rücksicht auf Verluste. © imago 13/17 RÜCKRAUM RECHTS - Franz Semper (SC DHfK Leipzig): Der 21-jährige Jungspund hat sich mit starken Leistungen in der HBL seine erstmalige Nominierung für ein großes Turnier erarbeitet. Wird wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, soll eher lernen. © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen): Als einziger Rechtsaußen im Kader wird er sehr viel Spielzeit erhalten. Groetzki ist ein verlässlicher Spieler, der pfeilschnell ist und somit vor allem im Tempogegenstoß seine Stärken hat. © getty 15/17 KREIS - Patrick Wiencek (THW Kiel): Wird im Mittelblock eine wichtige Rolle spielen. Wiencek ist in Kiel absoluter Leistungsträger, der erbarmungslos zupacken kann. Der gebürtige Duisburger ist außerdem im Angriff eine wichtige Option. © getty 16/17 KREIS - Hendrik Pekeler (THW Kiel): Neben Lemke und Wiencek der dritte Spieler, der im Mittelblock für Stabilität in der deutschen Abwehr sorgen muss. Wird bei der WM im Angriff wahrscheinlich nicht so häufig zu sehen sein. © getty 17/17 KREIS - Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): Hat sich unglaublich positiv entwickelt und ist mittlerweile ein Büffel, der von fast keiner Abwehr aufzuhalten ist. Kohli ist aller Voraussicht nach im Angriff Deutschlands Option Nummer 1 am Kreis.

Gensheimer: "Wollte mich immer mal wie ein Popstar fühlen"

"Ich wollte mich schon immer mal wie ein Popstar fühlen, der nur den Arm hebt, und schon schreien alle los", witzelte Gensheimer nach dem Spiel in der Mixed Zone. Dass der normalerweise eher ruhige Mannheimer in diesem Ausmaß aus sich herausgeht, ist ungewöhnlich.

Es war einer von mehreren Momenten im Spiel gegen Brasilien und der vergangenen Wochen, der klar machte: Gensheimer will es bei dieser WM unbedingt wissen. Der Linksaußen hat sich besonders viel vorgenommen. Es ist an der Zeit, den Traum, dem er seit über 13 Jahren hinterherjagt, zu erfüllen. Der 32-Jährige will endlich einen großen Titel mit dem DHB-Team gewinnen.

"Das Ziel spornt mich an. Wir wollen ins Halbfinale. Dann ist alles möglich", sagte Gensheimer. Auch Bundestrainer Christian Prokop ist aufgefallen, wie heiß sein Kapitän ist: "Das hat man schon zum Jahreswechsel gespürt, in welcher Form er ist. Er ist nicht nur sehr effektiv, sondern bringt auch Emotionen rein. Er pusht die Zuschauer und die Mannschaft."

Gensheimer ausgerechnet bei der EM 2016 verletzt

Eigentlich ist es verrückt. Gensheimer spielt mittlerweile im dritten Jahr bei Paris Saint-Germain größtenteils konstant auf Weltklasseniveau, was er bereits zuvor bei den Rhein-Neckar Löwen getan hat. Der Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio ist für viele Experten der beste Spieler der Welt auf seiner Position und aus dem DHB-Team neben Wolff einer von zwei Superstars der Handball-Szene.

Aber er hat eben diesen einen Titel mit der Nationalmannschaft noch nicht geholt. In der Wahrnehmung der breiten deutschen Öffentlichkeit, die sich nur für Handball interessiert, wenn das Nationalteam große Turniere bestreitet, scheint er damit irgendwie noch nicht auf einer Ebene mit den WM-Helden von 2007 und den EM-Helden von 2016 zu stehen.

Besonders der Titel in Polen vor drei Jahren hat für Gensheimer einen bitteren Beigeschmack. Ein Muskelfaserriss in der Wade setzte ihn außer Gefecht, er musste seine Teilnahme absagen. Ausgerechnet jetzt setzten die Bad Boys unter Dagur Sigurdsson zu ihrem historischen Höhenflug an.

Das SPOX-Dream-Team der Handball-WM: Zwei Deutsche sind dabei © getty 1/15 Die Handball-WM beginnt - und SPOX hat sein Dream Team aus allen Teilnehmern zusammengestellt. Jede Position ist dabei mit zwei Spielern besetzt. Los geht's. © getty 2/15 TOR: Niklas Landin (Dänemark). © getty 3/15 TOR: Andreas Wolff (Deutschland). © getty 4/15 LINKSAUSSEN: Uwe Gensheimer (Deutschland). © getty 5/15 LINKSAUSSEN: Manuel Strlek (Kroatien). © getty 6/15 RÜCKRAUM LINKS: Mikkel Hansen (Dänemark). © getty 7/15 RÜCKRAUM LINKS: Domagoj Duvnjak (Kroatien). © getty 8/15 RÜCKRAUM MITTE: Sander Sagosen (Norwegen). © getty 9/15 RÜCKRAUM MITTE: Aron Palmarsson (Island). © getty 10/15 RÜCKRAUM RECHTS: Kiril Lazarov (Mazedonien). © getty 11/15 RÜCKRAUM RECHTS: Dika Mem (Frankreich). © getty 12/15 RECHTSAUSSEN: Luc Abalo (Frankreich). © getty 13/15 RECHTSAUSSEN: Zlatko Horvat (Kroatien). © getty 14/15 KREIS: Julen Aguinagalde (Spanien). © getty 15/15 KREIS: Bjarte Myrhol (Norwegen).

Gensheimer und die völlig verkorkste EM in Kroatien

Bei der WM 2017 in Frankreich sollte ihm das nicht noch einmal passieren. Auch deshalb quälte sich der Mann, der in Paris einen engen Draht zu Fußball-Trainer Thomas Tuchel pflegt, wenige Tage nach dem Tod seines Vaters zum Turnier. Gensheimer zeigte starke Leistungen in der Vorrunde, Beim Aus im Achtelfinale gegen Katar konnte aber auch er keine Akzente setzen.

Ein Jahr später bei der EM in Kroatien sollte es sportlich noch wesentlich schlimmer kommen. Gensheimer brach nach einem guten Start komplett ein, trat wie der Rest der Mannschaft völlig verunsichert und kopflos auf.

Auf das Ausscheiden in der Hauptrunde folgte eine teilweise heftige mediale Kritik, die nach Bundestrainer Prokop Gensheimer wohl am intensivsten zu spüren bekam. Der fast schon allgemeine und mitunter unfaire Tenor damals: Gensheimer ist kein Anführer und damit als Kapitän ungeeignet.

Nun scheint Gensheimer eine Trotzreaktion zeigen zu wollen - auch wenn er das so natürlich nie sagen würde. "Ich freue mich, dass es beim Team und mir gut läuft und ich der Mannschaft helfen kann", meinte der deutsche Meister von 2016 nach seinem grandiosen Auftritt gegen Brasilien in aller Bescheidenheit.

Gensheimers Saison der Entscheidung?

Fakt ist: Gensheimer ist sich im Klaren darüber, dass er so viele Chancen auf einen Titel mit dem Nationalteam in seinem Alter nicht mehr bekommen wird. Es ist eine enorm wichtige Saison für ihn. Womöglich sogar die Saison, in der sich entscheidet, wie der Handballer Gensheimer in zehn oder 20 Jahren wahrgenommen wird.

Neben der Heim-WM geht es darum, sich in diesem Jahr den zweiten großen Traum zu erfüllen - den Triumph in der Champions League mit PSG, bevor er im Sommer zu 99,9 Prozent zu seinem Klub, den Rhein-Neckar Löwen, zurückkehren wird.

WM 2019: Die weiteren Spiele der deutschen Mannschaft

Datum Uhrzeit Paarung Free-TV SPOX Montag, 14. Januar 18.00 Uhr Russland - Deutschland ARD Liveticker Dienstag, 15. Januar 20.30 Uhr Deutschland - Frankreich ZDF Liveticker Donnerstag, 17. Januar 18.00 Uhr Deutschland - Serbien ARD Liveticker

Gensheimer: "Kribbelt heute noch, wenn ich daran denke"

Aber erst einmal gilt alle Konzentration dem Schreiben eines Wintermärchens. 2007 stand Gensheimer im 28er-Kader von Heiner Brand, wurde zur Weltmeisterschaft im eigenen Land dann aber nicht mitgenommen.

Das Finale erlebte Deutschlands Handballer der Jahre 2011, 2012, 2013 und 2014 übrigens als Zuschauer in Köln. "Ich habe direkt hinter dem Tor gesessen und diese einmalige Stimmung förmlich aufgesogen. Das kribbelt heute noch, wenn ich daran denke", erzählte er.

Es ist an der Zeit, dass Gensheimer den nächsten magischen Moment in der Geschichte des deutschen Handballs als einer der Hauptprotagonisten auf dem Spielfeld erlebt.

Warum eigentlich nicht gleich am 27. Januar in Herning?