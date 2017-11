Löwen verlieren im Spitzenspiel

Ran Fighting Live ran Fighting Gala King Of Kings Live King of Kings 51 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam Of Darts: Viertelfinale NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat im Kampf um den Gruppensieg in der Champions League eine teure Niederlage kassiert.

Die Mannheimer unterlagen im Spitzenspiel beim Gruppenersten und Titelverteidiger HC Vardar Skopje aus Mazedonien 26:30 (13:17). Es war die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison für die Löwen, die vorerst mit elf Punkten Tabellenzweiter bleiben. Der Rückstand auf Skopje beträgt jedoch bereits fünf Zähler.

In Mazedonien lagen die Gastgeber von Beginn an in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Die Gäste-Mannschaft von Trainer Nicolaj Jacobsen, deren Spiel von technischen Fehlern und ungenauen Abschlüssen geprägt war, blieb chancenlos.

Die erfolgreichsten Schützen der Löwen, die am Donnerstag bei MT Melsungen (26:29) nach neun Siegen in Folge wieder eine Niederlage in der Bundesliga hatten hinnehmen müssen, waren Andy Schmid und Rafael Baena Gonzalez mit jeweils fünf Toren. Der Gruppenerste überspringt das Achtelfinale und qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale.