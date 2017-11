Löwen schlagen Leipzig, Barca wartet

NHL Live Oilers @ Rangers Deutschland Cup Live Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship Tag 1 Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets

Die Rhein-Neckar Löwen haben Teil eins ihres "Doppelschlags" souverän gemeistert und den zehnten Pflichtspielsieg in Folge eingefahren. Der amtierende Meister setzte sich im elften Spiel der Bundesligasaison beim SC DHfK Leipzig 29:23 (15:13) durch.

Mit 20:2 Zählern liegen die Mannheimer auf Platz zwei - nur einen Pluspunkt hinter den Füchsen Berlin, die allerdings zwei Spiele mehr absolviert haben.

Keine 24 Stunden nach dem Erfolg sind die Löwen am Sonntag (19 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League beim FC Barcelona erneut gefordert. "Mit dieser Terminierung wurde eine Grenze überschritten", hatte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem Mannheimer Morgen gesagt und dafür plädiert, die zweite Mannschaft nach Barcelona zu schicken. Trainer Nikolaj Jacobsen und die Spieler sprachen sich allerdings gegen den Vorschlag aus.

Das Spiel in Leipzig zu verlegen, war keine Option, "auch wegen der Live-Übertragung in der ARD", sagte Kettemann der FAZ. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga übertrug das Erste eine Partie live.Immerhin stand der Löwen-Sieg frühzeitig fest. Überragender Mann des Abends war Löwen-Keeper Mikael Appelgren, dessen Teamkollege Alexander Petersson traf neunmal. Beste Leipziger Torschützen waren Maximilian Janke und Niclas Pieczkowski (je 4).

Experte prognostiziert Rotation und Meisterschaft

Anders als erwartet, schonte Jacobsen seine Stars selbst in der Schlussphase nicht. Bundestrainer Christian Prokop, der als Experte für die ARD im Einsatz war, glaubt daher, dass der Däne am Sonntag in Barcelona "viel rotieren" wird. Die Löwen sieht Prokop in der Bundesliga bereits auf dem Weg zum dritten Titel nacheinander. "Aktuell spielen sie am konstantesten. Sie haben die größte Ruhe und das stärkste Torhüterduo. Wenn keine größeren Verletzungen passieren, werden sie ihren Weg gehen", sagte er.