Schmid: "Trinkfest? Haben den Ruf bestätigt"

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Sa 11:30 Roosters -

Storm AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals Rugby Union Internationals Sa 21:15 Argentinien -

Georgien AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1

Andy Schmid hat eine traumhafte Saison hinter sich. Der Spielmacher gewann mit den Rhein-Neckar Löwen zum zweiten Mal in Serie die deutsche Meisterschaft. Nun sprach der Schweizer über Roger Federer, seinen Status als einer der weltbesten Spieler und die wilde Abschluss-Sause der Löwen auf Mallorca.

"Wir tranken mehr Bier als ­Wasser und ließen die Sau raus", sagte Schmid im Schweizer Tagesanzeiger: "Von Handballern und Eis­hockeyspielern heißt es, dass sie ziemlich trinkfest sind. Ich glaube, dass wir diesen Ruf bestätigt haben."

Wie stark Schmid in Sachen Party ist, lässt sich nicht beurteilen. Fakt ist: Der 33-Jährige gehört zu den besten Handballspielern weltweit. Für den allerbesten Spieler hält er sich aber auf keinen Fall.

"Ich weiß, dass ich das nicht bin. Im Fußball kann man sich wohl festlegen: Ronaldo oder Messi, einer von denen ist der Beste. Aber im Handball? Es gibt Champions-League-, EM- und WM-Titel - um diese Pokale spielen die Besten. Und da bin ich nicht dabei", erklärte Schmid.

Schmid: Nur Federer darf ein Star sein

Der Grund ist die Schweizer Nationalmannschaft, die längst nicht zu den Topnationen gehört, bei großen Turnieren in aller Regel sogar komplett fehlt. Deshalb ist Schmid in seiner Heimat auch kaum bekannt.

"Es hat auch etwas Gutes. Ich laufe durch die Stadt, und kaum einer dreht sich um. Ich kann mich gleich verhalten wie vor zehn Jahren. Wäre ich Fußballer, stünde fast täglich ­etwas über mich in der Zeitung. Okay, manchmal wünschte ich mir, mehr ­Anerkennung zu erhalten. Aber Handball hat in der Schweiz halt fast keine Bedeutung", so Schmid.

Ohnehin sei es in der Schweiz verpönt, als Sportler ein Star zu sein, erklärte der Mann aus dem Kanton Zürich weiter: "Die breite Öffentlichkeit will das nicht. Es gibt einen, der uneingeschränkt Star sein darf: Roger Federer. Aber nehmen wir Shaqiri: Er darf in der Schweiz kein Star sein. Wenn er zu Stoke wechselt und mehrere Millionen kassiert, schreibt der XY aus Z einen Kommentar auf einer Website: Shaqiri sei ein arroganter Kerl, er sei diesen Lohn nie wert."