Junggesellenabschied: Tipps von Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic soll angeblich ein Vertragsangebot von Manchester United vorliegen haben. 24 Millionen Euro Jahresgehalt wird ihm geboten. Wir zeigen, wie er sich dieses Jahressalär in den letzten Jahren verdient hat

17 Jahre ist es her, als alles begann; in der Saison 1999/2000 beim Klub seiner Geburtstadt. Für Malmö FF gab der 19-jährige Ibrahimovic sein Profi-Debüt

In zwei Jahren für seinen Jugendklub erzielte Zlatan 16 Treffer in 40 Spielen

Schon bald folgte auch das Debüt in der Nationalmannschaft. Am 31. Januar 2001 lief Zlatan im Spiel gegen die Färöer erstmals für Schweden auf

Bis 2004 streifte sich Ibra das Trikot von Ajax 74 Mal über. Neben zwei Meisterschaften gelangen dem Schweden 35 Treffer in der Eredivisie

Im Zuge des Skandals rund um den italienischen Fußball in den Jahren 2005 und 2006 wurden beide Meisterschaften, die er mit Juventus Turin gewann, wieder aberkannt

Mit den Nerazzurri konnte Ibrahimovic in drei Jahren drei Mal den Scudetto gewinnen. Ausnahmsweise mit der Trikotnummer 8

Für den neuen Klub kam Zlatan zwar auf 16 Tore und 13 Vorlagen in 29 Meisterschaftsspielen, verließ Barcelona aber aufgrund von Differenzen mit Pep Guardiola

Nächste Station, wieder Mailand. Diesmal der AC. Dort gewann er wie im Jahr zuvor in Barcelona auf Anhieb die Meisterschaft

© getty

15/26

Im zweiten Jahr lief es nicht mehr: Die Rossoneri scheiterten in Meisterschaft und Pokal an Juventus, auch in der Champions League war bald Schluss. Ob es daran lag, dass Ibra die Nummer 11 trug?

/de/sport/diashows/0909/Fussball/international/spanien/zlatan-ibrahimovic/zlatan-ibrahimovic-malmoe-ajax-juventus-inter-mailand-real-madrid,seite=15.html