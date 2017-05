Weinhold gegen Slowenien dabei

Freitag, 05.05.2017

Wie der DHB mitteilte, kehrte der Kieler nach überstandener fiebriger Erkältung am Freitag zum Team zurück. Der Olympiadritte Deutschland kann nach dem 32:23-Erfolg in Slowenien mit einem weiteren Sieg gegen den WM-Dritten das Ticket für die Europameisterschaft 2018 lösen.

Verzichten muss Bundestrainer Christian Prokop auch in seinem zweiten Pflichtspiel auf Leistungsträger Kai Häfner. Der Shooter von der TSV Hannover-Burgdorf laboriert weiter an einer fiebrigen Erkältung. Der Einsatz von Kapitän Uwe Gensheimer (Paris), der in Ljubljana mit elf Treffern überragt hatte, stand trotz einer leichten Handverletzung nicht infrage.

Alle Handball-News im Überblick