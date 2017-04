Löwen holen Zittersieg gegen Leipzig

Samstag, 01.04.2017

Acht Sekunden vor Schluss erzielte Andy Schmid den Siegtreffer. In der Tabelle kletterte das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen mit 41:5 Punkten hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (44:4) wieder auf Rang zwei.

Die Löwen begannen nur 48 Stunden nach dem Königsklassen-Aus gegen den THW Kiel stark, kamen dann aber aus dem Tritt und lagen in der 44. Minute 15:18 zurück. In der letzten Viertelstunde ging es hin und her, am Ende holten die Löwen auch ohne ihren verletzten Stammtorhüter Andreas Palicka mit Glück den Sieg.

Bester Löwen-Werfer war Marius Steinhauser mit sechs Treffern, für die Gäste war Andreas Rojewski fünfmal erfolgreich.

