Golf: US Masters 2019 - 4. Runde heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Sonntag, den 14. April, wird die vierte und damit entscheidende Runde des US Masters in Augusta gespielt. Gewinnt Tiger Woods tatsächlich wieder ein Major? Wie schlagen sich Bernhard Langer und Martin Kaymer? Bei SPOX erfahrt ihr, wie ihr das wichtigste Golfturnier des Jahres im TV und Livestream verfolgen könnt. Hier geht es zum Liveticker.

Das US Masters ist das erste von vier jährlichen Major-Turnieren im Golfsport. Nach drei absolvierten Runden steht Francesco Molinari mit 13 unter Par auf dem ersten Platz. Tiger Woods und Tony Finau teilen sich mit zwei Schlägen Rückstand den zweiten Rang.

US Masters in Augusta: 4. Runde heute live im TV und Livestream

Das Major-Turnier wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte gesichert und zeigt somit auch die vierte Runde live.

Wer Sky-Kunde ist, hat zudem die Möglichkeit, das Event im Livestream via Sky Go zu sehen.

US Masters 2019 im Liveticker

SPOX begleitet auch die Finalrunde im ausführlichen Liveticker.

Das Event startet offiziell um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Die beiden deutschen Anwärter Martin Kaymer und Bernhard Langer starten um 14:47 Uhr, beziehungsweise um 15:58 Uhr in ihre Flights. Der Führende Francesco Molinari geht um 15.20 Uhr auf seine finale Runde.

US Masters: Der Sieger 2018

Im vergangenen Jahr sicherte sich Patrick Reed den Sieg vor Rickie Fowler und Jordan Spieth.

Spieler Pos. Runden (1-4) Score Patrick Reed 1 69 66 67 71 273 Rickie Fowler 2 70 72 65 67 274 Jordan Spieth 3 66 74 71 64 275 Jon Rahm 4 75 68 65 69 277 Rory McIlroy T5 69 71 65 74 279 Cameron Smith T5 71 72 70 66 279 Henrik Stenson T5 69 70 70 70 279 Bubba Watson T5 73 69 68 69 279 Marc Leishman 9 70 67 73 70 280 Tony Finau T10 68 74 73 66 281 Dustin Johnson T10 73 68 71 69 281

US Masters 2019: Gewinner der vergangenen fünf Jahre

Das sind die Gewinner der vergangenen fünf Jahre: