Ryder Cup heute live: Golf am Sonntag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Team Europe geht am heutigen Sonntag beim Ryder Cup mit einem komfortablen Vorsprung in den letzten Tag. Die Europäer haben sich an den ersten beiden Tagen eine 10:6-Führung herausgespielt. SPOX hat die wichtigsten Informationen zum Event und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Anders als bei allen anderen wichtigen Golfturnieren geht es beim Ryder Cup nicht um Preisgeld oder die Platzierung in der Weltrangliste, sondern um das Prestige. Zudem treten nicht einzelne Sportler gegeneinander an, sondern das Team USA gegen das Team Europa. Das Event findet dabei alle zwei Jahre statt.

Bereits vor sechs Jahren gelang dem Team USA nach einem 6:10-Rückstand noch ein Sieg. Die US-Golfer holten damals die exakt benötigten Zähler (8,5 Punkte).

Ryder Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für den Ryder Cup. Sky hat für das Turnier kurzzeitig einen eigenen Kanal eingerichtet: Sky Ryder Cup HD. Dort werden neben den Live-Übertragungen auch Hintergrundberichte zu dem Turnier gezeigt. Der Kanal ist auch als Livestream über Sky Go zu empfangen.

Pro Turniertag zeigt Sky zudem eine Stunde Live-Übertragung kostenlos auf skysport.de. Heute dauert die Übertragung von 12 Uhr bis 13 Uhr.

SPOX begleitet das Turnier zudem die ganze Zeit per Livetickerund hält euch über alle Schläge auf dem Laufenden.

Ryder Cup 2018: Alle Schlusseinzel im Überblick

Uhrzeit Team Europe Team USA 12.05 Uhr Rory McIlroy (Nordirland) Justin Thomas 12.17 Uhr Paul Casey (England) Brooks Koepka 12.29 Uhr Justin Rose (England) Webb Simpson 12.41 Uhr Jon Rahm (Spanien) Tiger Woods 12.53 Uhr Tommy Fleetwood (England) Tony Finau 13.05 Uhr Ian Poulter (England) Dustin Johnson 13.17 Uhr Thorbjörn Olesen (Dänemark) Jordan Spieth 13.29 Uhr Sergio Garcia (Spanien) Rickie Fowler 13.41 Uhr Francesco Molinari (Italien) Phil Mickelson 13.53 Uhr Tyrrell Hatton (England) Patrick Reed 14.05 Uhr Henrik Stenson (Schweden) Bubba Watson 14.17 Uhr Alex Noren (Schweden) Bryson DeChambeau

Ryder Cup: Modus und Regeln

Der Ryder Cup im im Matchplay-Modus ausgetragen. Dabei werden 28 Partien ausgetragen, in drei verschiedenen Modi.

Im Fourball tritt jeweils ein Duo gegeneinander an. Jeder schlägt seinen eigenen Ball, am Ende wird der jeweils bessere Score des Lochs gewertet.

tritt jeweils ein Duo gegeneinander an. Jeder schlägt seinen eigenen Ball, am Ende wird der jeweils bessere Score des Lochs gewertet. Im Foursome tritt ebenfalls ein Duo gegeneinander an. Allerdings schlagen die beiden Spieler eines Teams jeweils abwechselnd den gleichen Ball.

tritt ebenfalls ein Duo gegeneinander an. Allerdings schlagen die beiden Spieler eines Teams jeweils abwechselnd den gleichen Ball. In den Singles treten einzelne Akteure gegeneinander an.

Tag Modus Matches Freitag Fourball 4 Foursome 4 Samstag Fourball 4 Foursome 4 Sonntag Singles 12

Für jedes gewonnene Match bekommt man einen Punkt, ein Unentschieden führt zur Punkteteilung. Es braucht also 14,5 Punkte, um den Ryder Cup zu gewinnen.

Geht das Turnier am Ende 14:14 aus, bleibt der Cup beim Titelverteidiger.

Ryder Cup 2018: Team Europe und Team USA im Überblick