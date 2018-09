Ryder Cup 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist wieder soweit - der Ryder Cup startet in seine nächste Ausgabe (JETZT im LIVETICKER). Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Golf-Event im Free-TV oder Livestream verfolgen könnt.

Der Ryder Cup ist das wohl spektakulärste, aber auch untypischste Golf-Event des Jahres. Das Duell zwischen Europa und Amerika bringt den Golf-Sport alle zwei Jahre einem breiten Publikum nahe. Und erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte wird der Ryder Cup auf europäischem Festland ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ryder Cup 2018: Wo und wann?

Der Ryder Cup 2018 findet auf dem umfangreich renovierten L'Albatros-Platz nahe Paris in Frankreich statt. Das Hauptevent startet am Freitag, dem 28. September um 8 Uhr mit dem ersten Turniertag. Der Sieger wird dann am Sonntag, 30. September am 3. Turniertag gekürt.

Ryder Cup 2018: TV, Livestream, Liveticker

Das Event wird vom 25. bis 30. September exklusiv vom PayTV-Sender Sky übertragen. Eigens für den Ryder Cup wurde ein neuer Pop-up Channel namens Sky Sport Ryder Cup HD eingerichtet. Neben den Live-Übertragungen gibt es dort auch Filme mit besonderen Highlights der Ryder-Cup-Geschichte zu sehen.

Natürlich ist Sky Sport Ryder Cup HD auch über den Streaming-Dienst Sky Go verfügbar. Zudem können Golf-Fans das "härteste Major der Welt" in Auszügen auch über den kostenfreien Livestream auf skysport.de verfolgen:

Tag 1 (28.09.): 8.00 - 9.00 Uhr

Tag 2 (29.09.): 8.00 - 9.00 Uhr

(29.09.): 8.00 - 9.00 Uhr Tag 3 (30.09.): 12.00 - 13.00 Uhr

Alternativ bietet SPOX täglich einen Liveticker an, mit dem ihr ebenfalls nichts verpasst. Hier geht's lang.

Alle Ryder-Cup-Events in der Übersicht

Datum Uhrzeit Event Programm 28. September 2018 ab 8 Uhr 1. Turniertag Sky Sport Ryder Cup HD 29. September 2018 ab 8 Uhr 2. Turniertag Sky Sport Ryder Cup HD 30. September 2018 ab 12 Uhr 3. Turniertag und Trophy-Presentation Sky Sport Ryder Cup HD

Ryder Cup 2018: Worum geht es?

Anders als bei "normalen" Golf-Turnieren gibt es beim Ryder Cup kein Preisgeld. Die Golfer kämpfen im Team Europe oder Amerika einzig und allein für den Ruhm.

Ryder Cup 2018: Team Europe und Team USA im Überblick