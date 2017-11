Woods: Etwas steifer, aber endlich schmerzfrei

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Super Liga Vozdovac -

Partizan Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio NBA Grizzlies @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. November Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone NBA 76ers @ Celtics Copa Sudamericana Junior -

Flamengo NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Dezember Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Premiership Northampton -

Newcastle Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica NBA Timberwolves @ Thunder J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 A-League Newcastle -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Dezember Hockey World League Deutschland -

Australien Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Pro14 Munster -

Ospreys Championship Bristol City -

Middlesbrough NBA Clippers @ Mavericks Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Dezember Primera División Leganes -

Villarreal ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Hockey World League Niederlande -

Argentinien Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Premiership Harlequins -

Saracens Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham BSL Besiktas -

Anadolu Efes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol ACB Real Madrid -

Gran Canaria NFL RedZone -

Week 13 First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille NBA Magic @ Knicks Superliga Boca Juniors -

Arsenal NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Dezember Hockey World League Indien -

Deutschland Serie A Crotone -

Udinese Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 1 Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

5. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Dezember Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Dezember Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas NBA Warriors @ Pistons A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao NFL RedZone -

Week 14 Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED)

Tiger Woods steht vor seinem nächsten Comeback. Der chronisch am Rücken verletzte Golf-Superstar geht am Donnerstag erstmals seit Februar wieder an den Abschlag.

Die Verhaftung nach der Autofahrt unter Medikamenteneinfluss ist Vergangenheit, die Gedanken an ein Karriereende sind vergessen: Wenn Tiger Woods am Donnerstag in Albany auf den Bahamas um 12.05 Uhr Ortszeit erstmals seit Anfang Februar wieder an den Abschlag geht, beginnt der Golf-Superstar bei null.

Als Nummer 1199 der Weltrangliste. Als Rekonvaleszent. Aber vor allem erleichtert. "Es war ein jahrelanger Kampf. Da mit einem guten Ende rauszukommen, ist aufregend", sagte der alte und neue Hoffnungsträger der Branche.

Medikamenten-Cocktail und Bewährungsstrafe

Dass er überhaupt noch einmal in eine solche Situation kommt, hatten nur wenige geglaubt. Der Tiger schien am Ende. Im April war er zum vierten Mal am Rücken operiert worden, einen Monat später fand ihn eine Polizeistreife schlafend im Wagen am Straßenrand vor, vollgepumpt mit einem Medikamenten-Cocktail.

Mit einer Bewährungsstrafe und der Zusage für einen Therapiebeginn kam Woods im Oktober glimpflich davon.

Auch Deutschlands Golf-Ikone Bernhard Langer hatte den Glauben an den einstigen "Heilsbringer" schon verloren. "Ich glaube, Tiger Woods wird als Golfer nie mehr dahin kommen, wo er mal war. Er ist zu lange von seinem damaligen Niveau weg gewesen", hatte der 60-Jährige erklärt.

Karriereende war "absolut möglich" - vierte OP beendet Leiden

Woods selbst wusste manchmal nicht mehr, wie es weitergeht. Der Blick in die Zukunft war düster. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält", hatte er noch im September hilflos erklärt. Selbst das Karriereende, so Woods, sei "absolut möglich".

Einzig die Hoffnung, es vielleicht doch noch irgendwie zurück auf die Fairways und Grüns zu schaffen, hielt ihn aufrecht. Und allmählich stellte sich Besserung ein. Mitte Oktober sorgte der 41-Jährige dann für Aufregung, als er ein kurzes Video postete. Dort schlug er erstmals wieder mit dem Driver Bälle. "Ich mache Fortschritte", verkündete Woods der Golf-Gemeinde, die auch gleich in Verzückung geriet.

Der vierte Eingriff hat offenbar die Wirkung gezeigt, auf die Woods schon seit Jahren gewartet hatte. Zwar fühlt er sich im Rücken etwas steifer, aber, was viel wichtiger ist, die Schmerzen sind endlich weg. Seinen Schwung aus dem Lehrbuch hat er den neuen Bedingungen angepasst. "Ob mein Schwung jetzt klassisch aussieht oder unorthodox, kümmert mich nicht. So lange ich keine Schmerzen habe", sagte Woods.

Schlaglänge und kurzes Spiel beeindrucken

Beobachter stellten in der Vorwoche bei einem Vierball-Wettbewerb unter anderem mit US-Präsident Donald Trump und dem Weltranglistenersten Dustin Johnson überrascht fest, dass Woods keinesfalls Schlaglänge eingebüßt hat. "An den zehn Löchern, an denen sie Driver benutzt haben, waren Woods und Johnson jeweils fünfmal länger", sagte der ehemalige Tourspieler Brad Faxon. Dustin Johnson ist einer der Longhitter auf der US-Tour.

Nun bedeutet Schlaglänge nicht gleichzeitig auch Erfolg, aber Faxon war auch vom kurzen Spiel des Tigers beeindruckt. Für Woods geht es nun darum, "meinen Rhythmus zu finden, schließlich habe ich in den letzten zwei Jahren praktisch kaum gespielt". Zuletzt war er am 3. Februar in Dubai angetreten, gab aber vor der zweiten Runde auf.

Erst im Dezember zuvor hatte er ebenfalls auf den Bahamas sein Comeback nach einer damals 15-monatigen Pause bestritten. Es war eine Rückkehr mit Licht und Schatten, aber ohne Schmerzen. So soll es ab Donnerstag wieder sein.