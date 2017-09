Alle Infos zum Presidents Cup 2017

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 2 NFL Live Saints @ Panthers (Delayed) MLB Royals @ Yankees Ligue 2 Clermont -

Der Presidents Cup wird im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 1. Oktober zum zwölften Mal ausgetragen (täglich live auf DAZN). Team USA und Team International treten dabei in 30 Matches gegeneinander an. Alle Informationen zum Turniermodus, den Teilnehmern und zum Terminplan gibt es hier.

Was ist der Presidents Cup?

Der Presidents Cup ist ein seit 1994 nach dem Vorbild des Ryder Cups ausgetragenes Mannschaftsturnier. Ein Team wird aus Top-Spielern der USA gebildet, das andere aus Profis des Rests der Welt - Europa ausgenommen. Das erwirtschaftete Geld wird für wohltätige Zwecke verwendet. Jeder Spieler entscheidet für gewöhnlich selbst, in welches Projekt sein Anteil der Erlöse fließt. Der Name rührt von der Schirmherrschaft der Erstaustragung durch den damaligen US-Präsident Gerald Ford her. Seitdem übernahmen diese ehrenvolle Aufgabe die Staatsoberhäupter der jeweiligen Austragungsländer.

Alle bisherigen Schirmherren des Presidents Cups:

Jahr SchirmherrIn Austragungland 1994 Präsident Gerald R. Ford USA 1996 Präsident George H. W. Bush USA 1998 Premierminister John Howard Australien 2000 Präsident Bill Clinton USA 2003 Präsident Thabo Mbeki Südafrika 2005 Präsident George W. Bush USA 2007 Premierminister Stephen Harper Kanada 2009 Präsident Barack Obama USA 2011 Premierministerin Julia Gillard Australien 2013 Präsident Barack Obama USA 2015 Präsident Park Geun-hye Südkorea 2017 Präsident Donald J. Trump USA

"Es ist eine große Ehre für mich, auch nur ein kleiner Teil des Presidents Cups zu sein", sagte US-Präsident Donald Trump nach seiner Zusage als Schirmherr: "Ich habe das Turnier seit der ersten Austragung 1994 immer verfolgt. Es wird von Mal zu Mal besser. Dieses Mal wird das großartigste von allen sein."

Trump brachte jedoch jüngst zahlreiche Akteure des US-Sports gegen sich auf, als er Football-Spieler, die während der Nationalhymne gegen die Unterdrückung Schwarzer in den USA protestierten, als "Hurensöhne" bezeichnete. Er trat mit seinen Äußerungen eine Protestwelle der Sport-Lobby des Landes los.

So protestierten die Teams während der Nationalhymne © getty 1/25 Week 3 stand unter dem Zeichen des Zusammenhalts. Kommentare von Präsident Donald Trump sorgten in der NFL für nie gesehene Ausmaße an Protesten. SPOX fasst sie für euch zusammen © getty 2/25 Der Sonntag begann in London. Viele Ravens-Spieler gingen während der amerikanischen Nationalhymne aufs Knie © getty 3/25 Gleiches Bild auf der Gegenseite. Langsam wurde klar, welches Ausmaß die Proteste an diesem Tag annehmen würden © getty 4/25 Die Denver Broncos waren bei den Buffalo Bills zu Gast. Auch hier war ein Großteil des Teams auf dem Knie zu sehen © getty 5/25 Aufseiten der Bills machte Shady McCoy mit einer besonderen Form des Protests auf sich Aufmerksam. Er machte sich teilweise während der Hymne mit Stretching-Übungen warm © getty 6/25 Auch bei den Cleveland Browns wurde Zusammenhalt demonstriert. Spieler die nicht auf das Knie gegangen sind hakten einander mit den Armen ein © getty 7/25 Die Indianapolis Colts unterstützten den Protest wie nahezu alle Teams. Das Bild der Geschlossenheit und des Zusammenhalts ging auch aus dem Lucas Oil Stadium um die Welt © getty 8/25 Das Buccaneers-Superstar-Receiver-Duo DeSean Jackson und Mike Evans beim Protest © getty 9/25 Unterschiedliche Formen des Protests auch bei den Miami Dolphins. Eines steht allerdings im Vordergrund: Der Zusammenhalt © getty 10/25 Auch Jets-Interims-Eigner Christopher Johnson nahm an den Protesten teil © getty 11/25 Ein Ausdruck der Intensität: Brandon Marshall © getty 12/25 Mehrere farbige Spieler streckten während der Hymne auch ihre Faust gen Himmel. Szenen, die an Tommie Smith und John Carlos 1968 erinnerten © getty 13/25 Die Saints ließen von einem Protest wenig merken. Die Spieler verhielten sich während der Nationalhymne schlichtweg normal © getty 14/25 Auch die Carolina Panthers verzichteten auf große Protestaktionen © getty 15/25 Die Pittsburgh Steelers hingegen wahren eines der Teams, die während der Hymne in der Kabine geblieben sind. Bis auf Al Villanueva. Er diente der Armee in Afghanistan © getty 16/25 Kontrahent Chicago präsentierte sich mit ineinander verschrenkten Armen. Den Zusammenhalt präsentierte man später auch auf dem Feld © getty 17/25 Bei den Houston Texans waren wieder viele Spieler auf dem Knie zu beobachten. Viele von ihnen emotional stark berührt © getty 18/25 Viele Spieler waren auch bei den Patriots auf dem Knie. Weitere Teammitglieder schrenkten die Arme in einander © getty 19/25 Ein besonderes Bild in Tennessee: Hier waren während der Hymne sowohl die Spieler der Seahawks als auch der Titans in der Kabine geblieben © getty 20/25 Die Bengals schrenkten bei ihrer Reise ins Lambeau Field während der Nationalhymne die Arme ineinander © getty 21/25 Bei den Packers waren die Augen auf Martellus Bennett gerichtet. Er saß während der Hymne komplett © getty 22/25 Bei den Chargers zeigte Travis Kelce Solidarität und ging ebenfalls aufs Knie © getty 23/25 Auch die Los Angeles Chargers nahmen in ihrem zweiten Heimspiel am Protest teil © getty 24/25 Wie zu erwarten gab es bei den Raiders eine starke Form der Protest. Hier saßen gleich eine Vielzahl der Akteure während der Hymne auf der Bank © getty 25/25 Auf der anderen Seite schrenkten die Redskins die Arme ineinander. Unter anderem auch Eigner Dan Snyder

Wann und wo findet der Presidents Cup statt?

Der Presidents Cup findet vom 26. September bis zum 1. Oktober in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Das Turnier wird im Liberty National Golf Club in Jersey City ausgetragen. Die Wettbewerbe beginnen am 28. September. Zuvor gibt es neben diversen Trainingssessions unter anderem den Junior Presidents Cup zu bestaunen.

© getty

Wo kann ich den Presidents Cup verfolgen?

Der Presidents Cup wird in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender Sky Sports und dem Streaming-Dienst DAZN übertragen. Jeden Tag ab 14 Uhr wird bei DAZN live aus Jersey City gesendet.

Was ist DAZN?

Als "Netflix des Sports" im August 2016 in den Markt eingeführt, entwickelte sich DAZN in Sachen Sportevent-Übertragung schnell zur ersten Anlaufstelle für Fans. Der Streaming-Dienst strahlt neben diversen Golf-Turnieren auch Spiele der NBA, NFL, MLB und NHL aus. Neben Darts, Tennis, Rugby, Boxen, Motorsport, MMA und sogar Bowling verfügt DAZN auch über die Rechte der europäischen Top-Ligen im Fußball. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wer nimmt am Presidents Cup teil?

Die Vergabe der Startplätze verläuft ähnlich wie beim Ryder Cup. Zehn Spieler qualifizieren sich über die Money List, also die Leistung über ein gesamtes Jahr. Zwei Profis werden von den Team-Kapitänen per Wildcard gewählt (Captain's Pick). Die Kapitäne greifen nicht aktiv ins Geschehen ein, sind jedoch für die Aufstellung und die Strategie des Teams zuständig.

Team USA - Kapitän: Steve Stricker

Dustin Johnson (Weltranglistenplatz 1)

Jordan Spieth (2)

Justin Thomas (4)

Rickie Fowler (8)

Brooks Koepka (11)

Matt Kuchar (12)

Partick Reed (20)

Kevin Kisner (24)

Daniel Berger (25)

Kevin Chappell (26)

Charley Hoffman (23, Wildcard)

Phil Mickelson (30 ,Wildcard)

Team International - Kapitän: Nick Price (Südafrika)

Hideki Matsuyama (3, Japan)

Jason Day (7, Australien)

Marc Leishman (16, Australien)

Louis Oosthuizen (21, Südafrika)

Adam Scott (22, Australien)

Charl Schwartzel (27, Südafrika)

Jhonattan Vegas (38, Venezuela)

Si Woo Kim (39, Südkorea)

Branden Grace (42, Südafrika)

Emiliano Grillo (60, Argentinien, Wildcard)

Anirban Lahiri (68, Indien, Wildcard)

Wie sieht der Turniermodus aus?

Der Spielplan sieht vier Wettbewerbstage vor. Am Donnerstag, den 28. September finden fünf Foursomes statt. Hier schlagen je zwei Spieler eines Teams abwechselnd den Ball. Am Freitag folgen fünf Fourball-Matches. Hier wird der bessere Ball eines Team-Duos gewertet. Am Samstagvormittag werden vier weitere Foursomes, am Nachmittag vier Fourball-Matches ausgetragen. Das Finale am Sonntag wartet mit zwölf Einzelmatches - Eins gegen Eins. Pro Match gibt es einen Punkt, bei insgesamt 30 Matches werden demnach insgesamt 30 Punkte vergeben. Bis 2015 waren es gar 32 Punkte, da an den ersten beiden Tagen je sechs Begegnungen ausgespielt wurden.

Der Spielplan auf einen Blick:

Datum Begegnungen Zu vergebende Punkte Do., 28. September 5 x Foursome (2 vs. 2: Ball wird abwechselnd geschlagen) 5 Fr., 29. September 5 x Fourball (2 vs. 2: Der bessere Ball beider Spieler wird gewertet) 5 Sa., 30. September 4 x Foursome 4 Sa., 30. September 4 x Fourball 4 So., 01. Oktober 12 x Einzel (1 vs. 1) 12

Alle bisherigen Sieger des Presidents Cups:

Jahr Austragungsort Ergebnis 1994 Prince William County, USA Team USA - Team International 20 - 12 1996 Prince William County, USA Team USA - Team International 16,5 - 15,5 1998 Melbourne, Australien Team USA - Team International 11,5 - 20,5 2000 Prince William County, USA Team USA - Team International 21,5 - 10,5 2003 George, Südafrika Team USA - Team International 17 - 17 2005 Prince William County, USA Team USA - Team International 18,5 - 15,5 2007 Quebec, Kanada Team USA - Team International 19,5 - 14,5 2009 San Francisco, USA Team USA - Team International 19,5 - 14,5 2011 Melbourne, Australien Team USA - Team International 19 - 15 2013 Ohio, USA Team USA - Team International 18,5 - 15,5 2015 Incheon City, Korea Team USA - Team International 15,5 - 14,5 2017 Jersey City, USA Team USA - Team International

Rekorde beim Presidents Cup: