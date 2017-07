Kaymer pausiert

MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Mets MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor MLB Sa 19:05 Yankees -

Rays World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG MLB Sa 22:05 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros World Matchplay So 20:00 World Matchplay: Finale MLB So 20:10 Brewers -

Cubs IndyCar Series So 20:25 Honda Indy 200: Rennen Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Di 02:10 Astros -

Rays DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 The Golf Fix Weekly -

01. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 Golf Central Daily -

1. August Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan MLB Mi 01:05 Tigers @ Yankees MLB Mi 01:10 Nationals @ Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers @ Braves MLB Mi 02:05 Diamondbacks @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

2. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Horse Racing (Racing UK) Mi 14:30 Qatar Goodwood Festival Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa MLB Mi 19:05 Tigers @ Yankees Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar MLB Do 01:10 Nationals @ Marlins Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 MLB Do 20:20 Diamondbacks @ Cubs MLB Fr 01:10 Yankees @ Indians MLB Fr 01:35 Dodgers @ Braves NFL Fr 02:00 Cowboys @ Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners @ Royals Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes MLB Fr 20:20 Nationals @ Cubs First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale MLB Sa 01:10 Yankees @ Indians MLB Sa 01:10 Dodgers @ Mets MLB Sa 02:10 Rangers @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

5. August J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens ADAC Formel 4 Sa 17:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes MLB Sa 20:20 Nationals @ Cubs Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale MLB Sa 22:05 Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale MLB So 01:10 Marlins @ Braves MLB So 01:10 Rangers @ Twins ADAC Formel 4 So 10:00 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters So 13:15 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 3) ADAC Formel 4 So 16:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende MLB So 19:10 Yankees @ Indians MLB So 20:10 Rangers @ Twins Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale MLB Mo 02:00 Dodgers @ Mets DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

7. August MLB Di 01:05 Tigers @ Pirates MLB Di 02:10 Brewers @ Twins MLB Di 02:15 Cardinals @ Royals MLB Di 04:07 Angels @ Orioles DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 Live From The PGA Championships -

08. August MLB Mi 01:05 Marlins @ Nationals MLB Mi 01:07 Yankees @ Blue Jays

Comeback in Hamburg: Nach zehnjähriger Pause kehrt die Weltelite der Golfprofis wieder in den Großraum der Hansestadt zurück. Die zuletzt im bayerischen Bad Griesbach ausgetragene European Open findet ab Donnerstag in Winsen an der Luhe statt - auf dem mit 7161 m längsten Platz der European Tour.



Topfavoriten auf den Sieg bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung sind der frühere Masters-Sieger Charl Schwartzel aus Südafrika sowie der US-Amerikaner Jimmy Walker, Sieger der US PGA Championship. Walkers Landsmann Patrick Reed, Nummer 26 der Weltrangliste, schlägt erstmals in Deutschland ab.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Martin Kaymer (Mettmann) legt nach der British Open am vergangenen Wochenende im englischen Southport eine Wettkampfpause ein. Deutschlands Golflegende Bernhard Langer tritt zeitgleich bei der Senior Tour in Bridgend/Wales an.

Insgesamt neun deutsche Spieler streben zumindest an, den Cut nach zwei Runden zu überstehen. Auf der Starterliste stehen Florian Fritsch und Sebastian Heisele (beide München), Marcel Siem (Ratingen), Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Bernd Ritthammer (Nürnberg), Alexander Knappe (Paderborn), Dominic Foos (Karlsruhe), Jeremy Paul (Mannheim), Niklas Adank (Hamburg).