Rancho Mirage: Masson von Spitze abgestürzt

Samstag, 01.04.2017

Mit 143 Schlägen liegt die 27-Jährige sechs Schläge hinter der führenden Norwegerin Suzann Pettersen.

Aufgrund von Dunkelheit wurde die zweite Runde unterbrochen. Deswegen kann auch die Düsseldorferin Sandra Gal als zweite deutsche Teilnehmerin ihre zweite Runde erst am Samstag absolvieren. Nach einer 77er Runde im ersten Durchgang war Gal jedoch zum Auftakt schon weit abgeschlagen.

Masson hatte nach der Auftaktrunde in Führung gelegen. Die Gladbeckerin hatte ihre Runde am Donnerstag nach acht Löchern wegen starker Winde beenden müssen. Bei der Fortsetzung am Freitag kam sie nach sechs Birdies und nur einem Bogey mit einer 67 ins Klubhaus. Masson lag damit gleichauf mit der Französin Karine Icher und Cristie Kerr (USA).

Alle Golf-News im Überblick