Kaymer in Orlando auf dem Vormarsch

Samstag, 18.03.2017

Nach fünf Birdies und einem Bogey lag Kaymer in Florida mit 212 Schlägen insgesamt auf Top-15-Kurs. Am Vortag hatte der frühere Weltranglistenerste auf Rang 38 den Cut geschafft. In Führung bei dem mit 8,5 Millionen Dollar dotierten Turnier lag vor Abschluss der Runde der US-Amerikaner Kevin Kisner vor seinem Landsmann Charley Hoffman.

