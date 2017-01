Golfstar Kaymer überzeugt in Abu Dhabi

Freitag, 20.01.2017

Die Veranstaltung in der Wüste ist Kaymers erster Auftritt nach neunwöchiger Turnierpause sowie der Auftakt einer Serie von drei Turnieren in Folge. Anschließend hat der 32-Jährige für das Katar Masters (26. bis 29. Januar) und die Dubai Desert Classic (2. bis 5. Februar) gemeldet. Seinen letzten Einsatz hatte Kaymer beim Finale der Europa-Tour am 20. November. In der Weltrangliste belegt der Mettmanner derzeit den 53. Platz.

Von den vier weiteren deutschen Profis schaffte nur Maximilian Kieffer (Düsseldorf) mit 137 Schlägen (70+67) als Zwölfter den Cut. Bernd Ritthammer (Nürnberg/144), Marcel Siem (Ratingen/146) und Tour-Neuling Alexander Knappe (Paderborn/147) schieden dagegen aus.

