2. Liga: Dynamo-Dresden-Ordner trugen T-Shirts mit nationalsozialistischen Aufschriften

Bei der Partie Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli ist es am Sonntag auf der Tribüne zu einem Skandal gekommen. Zwei Ordnungskräfte trugen T-Shirts mit nationalsozialistischen Aufschriften.

Die Fanhilfe St. Pauli hat den Skandal durch ein auf Twitter gepostetes Foto aufgedeckt. Darauf sind zwei Männer mit T-Shirts, auf denen ein Totenkopf-Symbol und die Aufschrift "3. DIVISION FÜR SICHERHEIT DES DEUTSCHEN VOLKES" prangte, zu sehen.

Dynamo Dresden verurteilte dies nach dem 3:3-Unentschieden: "Wir sind fassungslos darüber, weil diese beiden Personen unseren Verein schwer beschädigt haben. Diese beiden Ordner werden nie mehr direkt oder indirekt bei Veranstaltungen der SG Dynamo Dresden eingesetzt werden. Wir prüfen zudem weitere juristische Schritte", sagte Dynamo Dresdens Geschäftsführer Michael Born.

Darüber hinaus hat sich der Klub mit den Verantwortlichen des Ordnungsdienstes in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten. "In dieser ersten Erklärung hat uns unser Dienstleister garantiert, dass der Vorfall vorbehaltlos und mit aller Konsequenz aufgeklärt werden wird", sagte Born.

Das Totenkopf-Symbol erinnert an den einer Einheit einer SS-Division aus dem 2. Weltkrieg. Diese war an mehreren Kriegsverbrechen von 1939 bis 1945 beteiligt. In Deutschland ist das Tragen des Symbols verboten und strafbar.