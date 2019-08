Wehen Wiesbaden gegen Jahn Regensburg: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am 5. Spieltag der 2. Liga den SSV Jahn Regensburg. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

2. Liga: Wann und wo findet Wehen gegen Regensburg statt?

Wehen Wiesbaden gegen den SSV Jahn Regensburg ist eines von drei Spielen am Samstagnachmittag in der 2. Liga. Angesetzt ist die Partie für 13 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden.

2. Liga: Wehen gegen Regensburg heute live im TV und Livestream

Alle Partien gibt es live und in voller Länge nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Spiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz an. So auch die Begegnung in Wiesbaden.

Darüber hinaus hat Sky zwei Möglichkeiten eines Livestreams im Angebot. Zum einen kann man die Partie klassisch über SkyGo streamen, zum anderen kann man mit SkyTicket die Begegnung verfolgen.

Wehen-Wiesbaden vs. Jahn Regensburg heute im Liveticker

Auch auf SPOX könnt ihr alle Begegnungen der 2. Liga live verfolgen. Wir haben zur Partie Wehen gegen Regensburg einen Einzelticker sowie eine Konferenz mit den beiden anderen Spielern im Angebot.

Wehen-Wiesbaden vs. Jahn Regensburg: Die Ausgangslage

Nach dem Aufstieg in Liga zwei hat Wehen Wiesbaden noch merkliche Anpassungsschwierigkeiten an die neue Spielklasse. Am vergangenen Spieltag holten die Hessen den ersten Punkt in der neuen Saison.

Dennoch war es eine gefühlte Niederlage. Schließlich führte der Aufsteiger in Bochum bereits zur Pause mit 3:0. Doch im zweiten Durchgang verspielte Wehen den Sieg. Am Ende stand ein 3:3.

Regensburg dagegen hat unter dem neuen Trainer Mersad Selimbegovic bislang vier Punkte gesammelt. Zuletzt setzte es jedoch zwei Pleiten in Folge. Besonders die Offensivabteilung kam ins Stocken. Lediglich zwei Tore erzielte der Jahn in den vergangenen drei Spielen.

Deswegen kann es durchaus Veränderungen in der Regensburger Startelf geben. Personalprobleme hat Trainer Selimbegovic nicht. Bis auf Markus Palionis stehen alle Spieler zur Verfügung.

Wehen vs. Regensburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wehen Wiesbaden: Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Niemeyer - Lorch, Chato - Shipnoski, Schwede - Schäffler, Dittgen

Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Mrowca, Niemeyer - Lorch, Chato - Shipnoski, Schwede - Schäffler, Dittgen Jahn Regensburg: A. Meyer - Hein, Gimber, Nachreiner, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Saller, Stolze - Schneider, Grüttner

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem aktuellen Spieltag