2. Liga: Dirk Schuster neuer Trainer bei Erzgebirge Aue

Dirk Schuster wird wie erwartet der neue Trainer des Zweitligisten Erzgebirge Aue. Der 51-Jährige, der im Februar beim Ligarivalen Darmstadt 98 freigestellt worden war, wurde vom Verein auf Twitter mit "Glück auf" und "Willkommen im Schacht" begrüßt. Er unterschrieb einen für alle Ligen gültigen Vertrag bis Ende Juni 2022.

"Ich bin ein Kind der Region, meine Wurzeln liegen hier", sagte der gebürtige Chemnitzer bei seiner Vorstellung am Montagnachmittag: "Manche fragen mich: Warum ausgerechnet Aue? Ich frage: Warum nicht Aue? Schaut Euch mal an, was hier alles entstanden ist." Er habe "ein richtig gutes Gefühl, hier etwas bewegen zu können".

Aue hatte sich vor einer Woche völlig überraschend von Trainer Daniel Meyer getrennt, die konkreten Hintergründe blieben weitestgehend unklar. Sportlich liegen die Veilchen mit sieben Punkten aus vier Spielen voll im Soll.

"Die sieben Punkte sind ein gutes Fundament", sagte Schuster: "Die zweite Liga muss die Heimat von Erzgebirge Aue bleiben. "Assistenzcoach Marc Hensel hatte das Team als Interimslösung beim 0:0 gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart am Freitag betreut. Er wird auch Schusters Trainerstab angehören.