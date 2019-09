2. Bundesliga live: Holstein Kiel – Erzgebirge Aue heute im TV, Livestream, Liveticker

Erzgebirge Aue reist heute in den hohen Norden, um dort gegen Holstein Kiel anzutreten. Wo Ihr die 2. Bundesliga im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Sämtliche Highlights zur 2. Bundesliga und Spiele der Bundesliga in voller Länge gibt es auf DAZN. Testet den Dienst hier einen Monat lang kostenfrei.

2. Liga, Kiel gegen Aue: Anstoß und Austragungsort

Die Kieler warten im heimischen Holstein-Stadion auf ihre sächsischen Gäste. Gut 15.000 Fans können im größten Stadion der Landeshauptstadt platznehmen, das bereits 1911 erbaut wurde. Schiedsrichter für die Partie ist Lasse Koslowski, er wird sie um 13.30 Uhr anpfeifen.

2. Bundesliga live: Holstein Kiel gegen Erzgebirge Aue im TV und Livestream

Um Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge schauen zu können, bleibt Euch nichts anderes übrig, als Sky zu abonnieren. Der Pay-TV-Sender besitzt dieses Jahr die Exklusivrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Übertragung zu Kiel und Aue beginnt um 13.00 Uhr, ebenso wie die parallellaufende Konferenzschaltung.

Wenn Ihr Kommentator Ulli Potofski lieber auf Euren mobilen Endgeräten folgen möchtet, könnt Ihr das mit Sky Go tun - dort ist das gesamte Programm per Livestream verfügbar. Als Nicht-Kunden habt Ihr außerdem die Möglichkeit, den fünften Spieltag für 15 Euro zu buchen.

2. Bundesliga: Kiel gegen Aue heute im Liveticker auf SPOX

Freunde des geschriebenen Wortes schauen am besten in unseren SPOX-Livetickern vorbei. Wir bieten sowohl eine Konferenz als auch die Einzelpartie an.

2. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Kiel und Aue

In Kiel muss man wegen einer Rotsperre auf Jonas Meffert verzichten. Welcher Startelf Trainer Dirk Schuster bei seinem Debüt das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten - so könnten beide Teams auflaufen:

Holstein Kiel: Reimann - Schmidt, Neumann, Wahl - Todorovic, Özcan, Mühling, van den Bergh - Khelifi, Lee, Baku

Reimann - Schmidt, Neumann, Wahl - Todorovic, Özcan, Mühling, van den Bergh - Khelifi, Lee, Baku Erzgebirge Aue: Männel - Kalig, Gonther, Mihojevic, Rizzuto - Baumgart, Fandrich, Riese, Hochscheidt - Testroet, Nazarov

2. Liga: Die Sonntagsspiele

Nicht nur im ganz hohen Norden wird gekickt, auch etwas weiter südlich finden Fußballspiele statt:

Hamburger SV - Hannover 96

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

In der Tabelle sieht die Lücke zwischen beiden Teams zunächst groß aus - letztendlich trennen sie jedoch nur drei Punkte.