VfL Bochum gegen FC Barnsley heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Die Vorbereitungen der Zweitligisten auf die Saison 2019/20 neigen sich so langsam dem Ende zu. Der VfL Bochum bestreitet am heutigen Mittwoch sein vorletztes Testspiel gegen den FC Barnsley, ehe es am 26. Juli offiziell mit der 2. Bundesliga losgeht. Wo und wann ihr den Testkick heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Im Trainingslager im allgäuischen Weiler hat der VfL Bochum bereits einige Testspiele absolviert. Während es gegen St. Gallen eine 0:3-Niederlage hagelte, gewann das Team von Trainer Robin Dutt gegen Grasshoppers Zürich mit 3:2. Danny Blum, Milos Pantovic und Simon Lorenz erzielten die Tore für den VfL.

Vfl Bochum - FC Barnsley: Anpfiff und Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Barnsley wird am heutigen Mittwoch stattfinden. Anpfiff der Partie ist planmäßig um 19 Uhr im EVONIK Sportpark in Marl, welcher rund 6.000 Zuschauern Platz bietet.

VfL Bochum gegen Grasshoppers Zürich heute live: Testspiel im LIVESTREAM

VfL Bochum gegen den FC Barnsley wird nicht live im Fernsehen zu sehen sein. Allerdings wird das Testspiel live und in voller Länge per Livestream auf YouTube übertragen.

Außerdem strahlt der Zweitligist die Live-Partie via Facebook-Live aus und hält Euch via Twitter mit den wichtigsten Geschehnissen, den Aufstellungen und natürlich den Toren auf dem Laufenden.

FC Barnsley: Sofortiger Wiederaufstieg in die Championship

Der FC Barnsley spielt in der kommenden Saison in der Championship. Der englische Klub schaffte nach dem Absteig in die League One den sofortigen Wiederaufstieg.

Ex-Hannover-Trainer Daniel Stendel übernahm das Team am 1. Juli 2018, kurz nach dem Abstieg des Klubs in die dritte englische Liga.

Einer der bekanntesten Ex-Spieler des FC Barnsley ist Jan Age Fjortoft, der zwischen 1998 und 1999 für die Nordengländer kickte. Fjortoft spielte in der Bundesliga 52 Mal für Eintracht Frankfurt und wird noch heute bei den Hessen für sein legendäres Tor zum 5:1 gegen Kaiserslautern im Jahr 1999 gefeiert, welches den fast schon sichergeglaubten Bundesliga-Abstieg verhinderte.

VfL Bochum, Sommerfahrplan: Die Termine im Überblick



Drei Tage nach der Partie gegen den FC Barnsley bestreitet der VfL Bochum sein letztes Testspiel gegen Hertha BSC. Zum Zweitliga-Auftakt bekommt es das Team von Robin Dutt mit Jahn Regensburg zu tun.

Alle Daten und Termine rund um die Vorbereitung und den Saison-Start des VfL Bochum:

Datum/Uhrzeit Event 06.07.-13.07.2019 Trainingslager in Weiler im Allgäu 09.07.2019, 18:30 Uhr Testspiel: FC St. Gallen - VfL Bochum (3:0) 12.07.2019, 18:00 Uhr Testspiel: Grasshopper Club Zürich - VfL Bochum (2:3) 17.07.2019, 19:00 Uhr Testspiel, FC Barnsley - VfL Bochum 20.07.2019, 18:00 Uhr Testspiel: VfL Bochum gegen Hertha BSC 20./21.07.2019 Saisoneröffnung am Vonovia Ruhrstadion 26. - 29.07.2019 2. Bundesliga, 1. Spieltag bei Jahn Regensburg 09. - 12.08.2019 1. Runde DFB-Pokal beim KSV Baunatal

2. Liga: VfL Bochum in der Saison 2018/19

