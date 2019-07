Dynamo Dresden gegen SpVgg Unterhaching heute live: Testspiel im TV und Livestreamn

Dynamo Dresden befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga im Trainingslager im österreichischen Längenfeld. Am heutigen Mittwoch wird das Team von Trainer Christian Fiel ein Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching absolvieren. Was ihr zum Test gegen den Drittligisten wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir euch hier bei SPOX.

Es ist übrigens nicht das einzige Freundschaftsspiel, dass der Tabellenzwölfte der vergangenen Zweitliga-Saison am heutigen Mittwoch bestreitet: Am Abend steht zudem noch ein Testkick gegen Österreichs Zweitligisten Wacker Innsbruck auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dynamo Dresden vs. SpVgg Unterhaching: Datum, Ort, Anstoßzeit

Die Partie zwischen den beiden Teams findet am heutigen Mittwoch um 14.30 Uhr statt. Austragungsort ist der Sportplatz in der Tiroler Gemeinde Volders. Um 18 Uhr erfolgt dann der Test gegen Wacker Innsbruck, der auf dem Sportplatz Kematen ausgetragen wird.

Dynamo Dresden gegen Haching heute live im TV und Livestream

Das Spiel gibt es leider nicht im TV zu sehen. Dafür zeigt Dynamo Dresden das Spiel via Livestream. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sachsen wird das Spiel gegen die Spielvereinigung übertragen. Mit dem Anpfiff startet die Berichterstattung. Zusätzlich können Fans das Spiel auf den Social-Media-Kanälen von Dynamo verfolgen.

Auch die Partie um 18 Uhr gegen Innsbruck könnt ihr bei DynamoTV, dem offiziellen YouTube-Kanal der SG Dynamo Dresden, sehen.

© getty

Der Sommerfahrplan von Dynamo Dresden