2. Liga: Der erste Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen insgesamt vier weitere Partien in der zweiten Liga an. Wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Endlich geht es im deutschen Profi-Fußball wieder rund. An diesem Wochenende ist die 2. Liga in die neue Spielzeit gestartet. Auch am heutigen Sonntag stehen so einige Fußball-Leckerbissen auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga: Die heutigen Partien

Drei der vier Partien heute werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Den Anfang macht allerdings der Hamburger SV gegen Darmstadt 98 bereits ab 13.30 Uhr. Die Hanseaten werden nach einer unruhigen und enttäuschenden Saison 2018/19 auf einen Auftakt nach Maß vor heimischem Publikum hoffen.

Alle Spiele im Überblick:

Uhrzeit Heim Gast 13.30 Uhr Hamburger SV SV Darmstadt 98 15.30 Uhr Greuther Fürth Erzgebirge Aue 15.30 Uhr Wehen Wiesbaden Karlsruher SC 15.30 Uhr Jahn Regensburg VfL Bochum

2. Liga heute im TV und Livestream

Die Rechte an der 2. Liga hält nach wie vor der Pay-TV-Sender Sky. Als Abonnenten könnt ihr alle Spiele der 2. Liga 2019/20 live und in voller Länge verfolgen.

Neben der Übertragung im TV bietet der Sender seinen Kunden auch die SkyGo-App an, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit steht. So bleibt ihr auch unterwegs mit Bewegtbild der 2. Liga versorgt.

Ab 40 Minuten nach Spielende stellt der Internetstreaming-Dienst DAZN alle Highlights der Spiele im kompakten Video zur Verfügung. Starte also jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verpasse keinen Treffer mehr aus der zweithöchsten deuschen Spielklasse.

2. Liga heute im Liveticker

Doch auch ohne bewegte Bilder könnt ihr euch über Tore und Zwischenstände in der 2. Liga auf dem laufenden halten. Hier bei SPOX gibt es zu jeder Partie der neuen Saison einen umfassenden Liveticker zum Mitlesen.

Zusätzlich dazu könnt ihr mit dem Konferenz-Ticker auch alle Spiele gleichzeitig im Auge behalten. Schaut euch doch in der Liveticker-Tagesübersicht einfach einmal um.

Uhrzeit Heim Gast Liveticker 13.30 Uhr Hamburger SV SV Darmstadt 98 Liveticker 15.30 Uhr Greuther Fürth Erzgebirge Aue Liveticker 15.30 Uhr Wehen Wiesbaden Karlsruher SC Liveticker 15.30 Uhr Jahn Regensburg VfL Bochum Liveticker

HSV: Pollersbeck auf Abstellgleis, Hunt fit

Trainer Dieter Hecking hat sich auf Daniel Heuer Fernandes als neue Nummer eins im HSV-Tor festgelegt. Ersatzmann wird Tom Mickel sein, der letztjährige Stammkeeper Julian Pollersbeck ist zunächst nur Nummer drei.

"Julian hat ein paar Probleme gehabt, er kann es deutlich besser", sagte Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Ligastart am Sonntag im Volksparkstadion gegen Darmstadt 98. Heuer Fernandes war im Sommer aus Darmstadt zu den Hamburgern gewechselt. Beim angeschlagenen HSV-Kapitän Aaron Hunt gab Hecking Entwarnung. "Ich bin mir sicher, dass er spielen kann", sagte der neue Coach.

2. Liga: Die Samstags-Ergebnisse

Rückkehrer 1. FC Nürnberg und der 1. FC Heidenheim sind in der 2. Bundesliga hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Bundesliga-Absteiger Nürnberg gewann das erste Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Damir Canadi 1:0 (0:0) bei Dynamo Dresden und unterstrich damit direkt seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg.

Heidenheim gewann nach einer starken Schlussphase bei Aufsteiger VfL Osnabrück mit 3:1 (0:0). Im dritten Spiel des Tages trennten sich Holstein Kiel und der SV Sandhausen 1:1-Unentschieden.