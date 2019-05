2. Liga Live-Tabelle am 33. Spieltag: Aufstieg, Abstieg, Konstellation

Am vorletzten Spieltag der 2. Liga fallen sowohl auf den Aufstiegs- als auch auf den Abstiegsrängen Entscheidungen. Mit der Live-Tabelle bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn heute alle Mannschaften parallel ihre Spiele austragen.

Normalerweise wird ein Spieltag in der 2. Liga von Freitag bis Montag aufgeteilt. Am 33. und 34. Spieltag spielen jedoch alle Mannschaften sonntags um 15.30 Uhr. Dies wird von der DFL so gehandhabt, um Chancengleichheit zwischen den Teams zu ermöglichen - schließlich geht es jetzt in die alles entscheidende Phase der Saison 2018/19.

2. Liga: Live-Tabelle jetzt am 33. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. 1. FC Köln 32 80:41 39 62 2. SC Paderborn 07 32 71:46 25 54 3. 1. FC Union Berlin 32 49:31 18 53 4. Hamburger SV 32 41:38 3 53 5. 1. FC Heidenheim 32 47:40 7 49 6. FC Sankt Pauli 32 45:51 -6 48 7. Holstein Kiel 32 57:50 7 46 8. SSV Jahn Regensburg 32 48:49 -1 45 9. Arminia Bielefeld 32 48:50 -2 43 10. SV Darmstadt 98 32 44:50 -6 43 11. VfL Bochum 32 47:48 -1 42 12. FC Erzgebirge Aue 32 42:45 -3 39 13. SG Dynamo Dresden 32 38:44 -6 39 14. SpVgg Greuther Fürth 32 34:54 -20 38 15. SV Sandhausen 32 43:47 -4 37 16. FC Ingolstadt 32 38:51 -13 32 17. Magdeburg 32 34:49 -15 30 18. MSV Duisburg 32 36:58 -22 28

2. Liga heute live: Tabelle, Ausgangslage, Situation

Der 1. FC Köln hat den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga als Spitzenreiter schon festgemacht. Dahinter kämpfen mehrere Mannschaften um den zweiten Aufstiegs- bzw. den Relegationsplatz: der SC Paderborn, Union Berlin, der Hamburger SV, der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli. Besonders spannend wird dabei natürlich das direkte Duell zwischen Paderborn und dem kriselnden HSV.

Doch nicht nur im vorderen Bereich der Tabelle geht es eng zur Sache. Auch im Keller ist noch nichts entschieden: Alle Teams - selbst Magdeburg und der MSV Duisburg auf den Plätzen 17 und 18 - haben noch Chancen, den direkten Abstieg zu verhindern.

Aktuell liegt der FC Ingolstadt auf dem Relegationsplatz, mit fünf Punkten Rückstand auf den SV Sandhausen hofft man bei den Audi-Städtern aber sogar noch auf den direkten Klassenerhalt. Dazu braucht es Schützenhilfe und Niederlagen vom SV Sandhausen.

2. Liga: Der 33. Spieltag im Überblick

