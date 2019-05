HSV bangt um Bundesliga-Rückkehr: Mit neuem Trend gegen das Vollchaos

Sieben Spiele in Folge ohne Sieg, eine 0:3-Blamage gegen den FC Ingolstadt: Der HSV wird seinem Image als Chaos-Klub auch im Bundesliga-Unterhaus gerecht und muss mit dem teuersten Kader in der Zweitligageschichte um den Aufstieg bangen. Hannes Wolf trägt daran eine Mit- aber keineswegs die Hauptschuld und darf überraschenderweise vorerst als Trainer weitermachen.

Es ist gerade einmal acht Wochen her, da war die Welt des Hamburger SV noch in Ordnung. Zumindest hatte es den Anschein. Mit 4:0 schlug der HSV den Stadtrivalen St. Pauli. Die Medienabteilung veröffentlichte wilde Partybilder aus der Kabine der Spieler, die später in der Kultkneipe Zwick am Mittelweg mit dem Segen der Obrigkeit die Nacht zum Tage gemacht haben sollen.

Der direkte Wiederaufstieg? Für jeden im Klub eigentlich nur noch Formsache. Nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale parlierten Bernd Hoffmann und Präsident Marcell Jansen gut gelaunt über die Zukunft des Vereins. Doch der deutliche Derbysieg und die Herbstmeisterschaft mit sechs Punkten Vorsprung täuschten darüber hinweg, dass der HSV fußballerisch nur selten überzeugt hatte und über weite Strecken Magerkost lieferte.

Es folgten sieben sieglose Spiele in der 2. Bundesliga und mit einer 0:3-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Ingolstadt am Samstag der vorläufige Höhepunkt der neuerlichen Krise bei den Hanseaten. Mit Tränen in den Augen holten sich Innenverteidiger Rick van Drongelen und Co. eine Standpauke von den erzürnten HSV-Fans nach dem Debakel ab.

Hatte Sportvorstand Ralf Becker wenige Tage vor dem Heimdebakel gegen die Schanzer Trainer Hannes Wolf noch die Stange gehalten und dessen Verbleib auch im Falle eines Nicht-Aufstiegs klargestellt, verweigerte er Wolf nach dem 0:3 die Rückendeckung.

"Wir haben 0:3 gegen Ingolstadt verloren, müssen das erst einmal aufarbeiten und verarbeiten", sagte ein entsetzter Becker. Zwar habe man sich in der Personalie Wolf klar positioniert, aber "am Ende geht es um den Verein". Drei Stunden tagten die HSV-Verantwortlichen am Samstagabend und entschieden dann, an Wolf festzuhalten, weil man "grundsätzlich von unserem Trainer total überzeugt" sei.

Von Pagelsdorf bis Wolf: Alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/27 Seit 2000 haben sich beim HSV viele Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Das letzte Opfer des Trainer-Verschleißes an der Elbe ist Christian Titz. Auf ihn folgt Hannes Wolf. SPOX blickt noch mal auf die HSV-Trainer der letzten 18 Jahre zurück. © getty 2/27 Frank Pagelsdorf war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche © getty 3/27 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 4/27 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 5/27 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 6/27 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 7/27 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 8/27 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 9/27 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 10/27 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 11/27 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 12/27 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 13/27 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 14/27 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 15/27 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 16/27 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 17/27 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 18/27 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 19/27 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 20/27 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 21/27 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 22/27 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 23/27 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 24/27 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 25/27 Der bisherige U23-Coach Christian Titz übernahm das Zepter von Hollerbach, doch auch er konnte den ersten Abstieg des HSV nicht verhindern. © getty 26/27 Doch der 47-Jährige hinterließ einen guten Eindruck und sollte das Projekt „Direkter Wiederaufstieg“ leiten. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen verloren die Verantowrtlichen jedoch die Geduld und Titz musste gehen. © getty 27/27 Noch am gleichen Tag präsentierte der HSV in Hannes Wolf den Titz-Nachfolger. Wolf ist seit 2008 der 17. Trainer der Hanseaten.

HSV-Trainer Hannes Wolf in der Kritik: Der neue Trend

Und das obwohl dieser Trainer (1,59 Punkte/Spiel) mittlerweile einen schlechteren Punkteschnitt hat als Vorgänger Christian Titz (1,80 Punkte/Spiel) hat. Der wurde nach nur zehn Spielen im Bundesliga-Unterhaus von Becker und Hoffmann vor die Tür gesetzt. "Es ist meine Überzeugung, dass in dieser Konstellation unsere Saisonziele gefährdet werden", erklärte Becker damals die vieldiskutierte Entlassung von Titz, der dem HSV im Abstiegsjahr noch einmal neues Leben eingehaucht hatte.

Mit Wolf aber ist das vorher klar formulierte Ziel Wiederaufstieg jedoch mehr denn je in Gefahr. Der 38-Jährige wirkte zuletzt ratlos und zog in den letzten Wochen taktisch alle Maßnahmen, die er noch hatte. Mal ließ er mit einer Dreierkette, mal mit einer Viererkette spielen. Mal mit einem echten Mittelstürmer, mal ohne - verzweifelt auf der Suche nach der passenden Formation.

Böse Zungen behaupten, dass Wolf in seiner Anfangszeit beim HSV nur Erfolg hatte, weil ihm im von Verletzungen ausgedünnten Kader Alternativen fehlten und sich die Mannschaft mehr oder weniger von allein aufstellte. Als er die Qual der Wahl dann hatte, kosteten auch seine unglücklichen Entscheidungen in puncto Aufstellungen und Wechsel den HSV wertvolle Punkte.

HSV-Sportchef Becker fordert Zusammenhalt ein

Nun ist es zunächst einmal grundsätzlich bemerkenswert, dass der HSV, der wie kaum ein zweiter Klub in den letzten Jahren die "Hire-and-Fire"-Mentalität bei Trainer vorgelebt hat, eine Krise mit einem neuen Trend und dem gleichen Trainer bewältigen will.

"Wenn wir immer direkt unruhig werden, stürzen wir irgendwann ins Vollchaos und das wollen wir nicht", sagte Becker daher am Sonntag: "Mittlerweile sind wir ein Zweitligaverein und haben kein tolles Konto. Deshalb muss man auch so eine Situation mal gemeinsam aushalten." Aussagen, die Zweifel daran sähen, dass einzig die Überzeugung der HSV-Bosse von Wolf ein Faktor bei der am Sonntag gefällten Entscheidung war.

Doch die Niebelungentreue, die der HSV nun zumindest in der Öffentlichkeit bei Wolf an den Tag legt, hätten sich viele der nach Kontinuität lechzenden Anhänger der Hanseaten schon Monate zuvor bei Titz gewünscht.

HSV noch im Kampf um die Bundesliga: Will denn niemand aufsteigen?

Die aktuelle Misere ist auch deshalb zum großen Teil hausgemacht, schließlich ist es kaum vorstellbar, dass der HSV mit Titz anstelle von Wolf schlechter dastehen würde. Noch vor einer Woche sprach Sportvorstand Becker beispielsweise von internen Sturkturproblemen und nahm den Trainer dadurch berechtigterweise aus der Schusslinie.

"Wir haben eine ganz junge Mannschaft. Fakt ist, sie kann mit dieser Drucksituation, die entstanden ist, nicht umgehen", analysierte er darüber hinaus die Lage, die nur deshalb nicht aussichtslos bezüglich des direkten Wiederaufstiegs ist, weil auch die Konkurrenz im Aufstiegsrennen patzt.

Während der HSV am 32. Spieltag gegen Ingolstadt unterging und die eigenen Fans dem Gegner zwischenzeitlich sogar höhnischen Beifall spendeten, verloren auch Paderborn, Heidenheim und Union Berlin. Zwei Spieltage vor dem Saisonende stellt sich die Frage, ob denn niemand aufsteigen will. Der HSV will natürlich, doch es fehlt der Glaube, dass er kann.

Wolf hat bereits alle gängigen Patronen, die ein Trainer in Krisenzeiten verschossen: Die Trainingsgruppe ausgedünnt, Störenfried Lewis Holtby nach seiner Bitte, nicht als Reservist zum Gastspiel bei Union Berlin reisen zu müssen, suspendiert und das bei den Norddeutschen fast schon traditionelle Krisenlager im niedersächsischen Rotenburg aufgeschlagen - ohne jeden positiven Effekt.

Wolf vor Paderborn: "Wir haben jetzt die klare Verantwortung, wieder aufzustehen"

Auch deshalb spricht nicht mehr viel für eine Weiterbeschäftigung von Wolf über das Saisonende hinaus. Dass er überhaupt am kommenden Sonntag im direkten Duell mit Aufstiegskonkurrent SC Paderborn auf der Trainerbank sitzt, ist wohl nur dem selbst auferlegten neuen HSV-unüblichen Trend geschuldet.

"Wir haben jetzt die klare Verantwortung, wieder aufzustehen, um am nächsten Sonntag ein besseres Spiel zu machen", sagte Wolf. Das braucht er auch dringend. Ansonsten folgt auf den neuen Trend die Trendwende und damit das "Vollchaos".

2. Bundesliga, Rückrunden-Tabelle: HSV im Keller