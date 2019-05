Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steht der letzte Spieltag der 2. Bundesliga auf dem Programm. Im Zuge dessen empfängt Darmstadt 98 Erzgebirge Aue. Wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Für beide Teams geht es am letzten Spieltag weder um den Aufstieg noch um den Abstieg: Während Darmstadt 98 auf dem elften Platz steht, befindet sich Erzgebirge Aue auf Rang zwölf mit drei Punkten Rückstand auf die Lilien.

Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Darmstadt und Aue steigt am heutigen Sonntag. Parallel zu allen anderen acht Spielen in der 2. Bundesliga wird die Partie um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt, welches rund 17.000 Zuschauern Platz bietet.

D98 gegen Erzgebirge Aue: TV-Übertragung und Livestream

Die zweithöchste Spielklasse wird in der laufenden Saison nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und überträgt somit auch die Partie zwischen Darmstadt und Aue live. Zudem hat Sky eine Konferenz mit allen Spielen des 34. Spieltags im Programm.

Außerdem bietet Sky seinen Kunden einen Livestream an: Sky Go. Dieser ist wie das normale Sky-Abonnement ebenfalls kostenpflichtig.

Solltet ihr kein Kunde des Pay-TV-Senders sein, könnt ihr alle Highlights der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen. Darüber hinaus überträgt der Streamingdienst Spiele der Champions League, Europa League, Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 live.

Darmstadt gegen Aue im LIVETICKER

Solltet ihr kein Abonnement bei Sky haben, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX bietet am heutigen Sonntag neben der Begegnung zwischen Darmstadt und Aue auch zu den Parallelspielen einen Ticker an.

Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue: Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt muss auf Marcel Franke, Selim Gündüz, Max Grün und Rouwen Sattelmaier verzichten. Bei Aue verpasst Kapitän Martin Männel das Saisonfinale verletzungsbedingt, ebenso wie Malcolm Cacutalua und Dennis Kempe.

D98: Heuer Fernandes - Herrmann, Höhn, Wittek, Holland - Stark, Palsson - Heller, Kempe, Mehlem - Dursun

Aue: Jendrusch - Kalig, Wydra, Breitkreuz - Baumgart, Riese, Fandrich, Rizzuto - Hochscheidt - Testroet, Nazarov

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Darmstadt 98 und Erzgebirge Aue können lediglich ihre Platzierung verbessern, Auswirkungen auf den Auf- oder Abstieg wird das Ergebnis jedoch nicht haben.