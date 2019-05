HSV (Hamburger SV) gegen den FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag der 2. Liga treffen heute der HSV und der FC Ingolstadt aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für beide Mannschaften geht es heute um Big Points im Auf- beziehungsweise Abstiegskampf: Der Hamburger SV befindet sich momentan in einer waschechten Krise, der Wiederaufstieg ist drei Spieltage vor Schluss entsprechend in Gefahr. Ingolstadt ist nach einer Katastrophensaison momentan auf dem aufsteigenden Ast und könnte sich bei einem Sieg heute und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz sogar zum ersten Mal seit dem 7. Spieltag wieder von einem direkten Abstiegsplatz entfernen.

HSV gegen den FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an den Partien in der 2. Bundesliga. Somit können Sky-Kunden auch die heutige Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Ingolstadt live und in voller Länge bei Sky verfolgen.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender für alle Kunden einen Livestream in der SkyGo-App an.

HSV (Hamburger SV) - FC Ingolstadt: 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Wer unterwegs ist und die Partie heute nicht am Bildschirm sehen kann, hat die Möglichkeit, ab 13 Uhr bei SPOX im Liveticker keine wichtige Spielszene zu verpassen.

Hamburg gegen Ingolstadt: Anstoß, Spielort und Schiedsrichter

Das Spiel wird um 13 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen, folgendes Schiedsrichter-Gespann leitet die Partie:

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Assistenten: Stefan Lupp, Robert Wessel

Vierter Offizieller: Franz Bokop

Hamburger SV vor FC Ingolstadt: HSV-Wiederaufstieg nach Krise in Gefahr

In Hamburg brennt drei Spieltage vor Schluss der Baum: Der HSV hat aus den letzten fünf Ligaspielen lediglich fünf Punkte geholt. Durch die Niederlage in der vergangenen Woche gegen Union Berlin sind die Hanseaten sogar aus den Aufstiegsrängen gefallen und liegen nun hinter dem 1. FC Köln, dem SC Paderborn und Union Berlin nur noch auf Rang vier.

Dazu kommt noch fir Unruhe außerhalb des Spielfeldes: Lewis Holtby wurde vom Verein für die restliche Saison suspendiert, nachdem er Trainer Markus Wolf am vergangenen Wochenende um eine Nichtnominierung gebeten hatte, als ihm klar war, dass er nicht in der Startaufstellung stehen würde.

Die letzten fünf Partien des Hamburger SV

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis Mo., 08.04.19 1. FC Magdeburg (H) 2. Bundesliga 1:2 Mo., 15.04.19 1. FC Köln (A) 2. Bundesliga 1:1 Sa., 20.04.19 Erzgebirge Aue (H) 2. Bundesliga 1:1 Di., 23.04.19 RB Leipzig (H) DFB-Pokal 1:3 So., 28.04.19 Union Berlin (A) 2. Bundesliga 0:2

FC Ingolstadt 04: Optimismus im Tabellenkeller

Wesentlich besser läuft es in den letzten Wochen für den FC Ingolstadt: Die Schanzer haben sich nach einer schlechten Saison mit insgesamt drei Trainerwechseln unter Thomas Oral nun endlich gefangen, haben aus den letzten fünf Ligaspielen insgesamt zehn Punkte geholt und damit doppelt so viele wie der HSV.

Der 1. FC Magdeburg steht momentan auf Relegationsrang 16 und ist nun nur noch einen Zähler vom FCI entfernt, die Motivation dürfte bei den Ingolstädtern dementsprechend hoch sein.

Die letzen fünf Partien des FC Ingolstadt

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis So., 31.03.19 SV Sandhausen (H) 2. Bundesliga 1:2 Sa., 06.04.19 MSV Duisburg (A) 2. Bundesliga 4:2 So., 14.04.19 Holstein Kiel (H) 2. Bundesliga 1:1 So., 21.04.19 Arminia Bielefeld (A) 2. Bundesliga 3:1 Fr., 26.04.19 Dynamo Dresden (H) 2. Bundesliga 1:0

Hamburger SV gegen FC Ingolstadt 04: Die letzten fünf direkten Duelle

Insgesamt trafen sich der HSV und der FCI sechs Mal in ihrer Vereinshistorie, vier Aufeinandertreffen waren dabei in der Bundesliga. Das Hinspiel in der 2. Liga konnte der Hamburger SV in Ingolstadt mit 2:1 für sich entscheiden.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 01.12.18 FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 1:2 28.01.17 FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 3:1 27.08.16 Hamburger SV FC Ingolstadt 04 1:1 27.02.16 Hamburger SV FC Ingolstadt 04 1:1 22.09.15 FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 0:1

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagspartien des 32. Spieltags

Der HSV muss heute fast schon gewinnen, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren und den direkten Wiederaufstieg zu gefährden.