MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld heute live sehen: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag, den 29. April, empfängt der MSV Duisburg am 31. Spieltag der 2. Bundesliga Arminia Bielefeld. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Vier Spieltage vor dem Saisonende muss der MSV Duisburg heute gegen Arminia Bielefeld gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Derzeit liegen die Zebras fünf Punkte hinter dem Tabellen-16. aus Magdeburg.

MSV Duisburg - Arminia Bielefeld heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld steigt am heutigen Montag, den 29. April, um 20.30 Uhr. Austragungsort ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Duisburg gegen Bielefeld heute live im TV und Livestream sehen

Das Zweitliga-Spiel zwischen MSV Duisburg und Arminia Bielefeld wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Liga und zeigt auch dieses Spiel.

Seinen Kunden bietet Sky auch einen LIVE-STREAM im Internet an: Sky Go . Dieser ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

Duisburg vs. Bielefeld heute im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Sky -Abo haben solltet, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Partie an. Somit bleibt ihr stets bestens zum Spielgeschehen informiert. Hier entlang!

MSV Duisburg - Arminia Bielefeld heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Beide Trainer könnten folgende Formation auf den Platz schicken:

MSV Duisburg: Wiedwald - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Albutat - Oliveira Souza, Schnellhardt, Nielsen - Stoppelkamp

Arminia Bielefeld: Ortega - C. Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl - Yabo, Weihrauch - Clauss, Klos, Voglsammer

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Der MSV Duisburg kann mit einem Sieg noch weiter im Kampf gegen den Abstieg dabei bleiben. Arminia Bielefeld befindet sich dagegen auf dem elften Platz.