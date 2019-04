2. Liga heute live: Alle Begegnungen des Tages im TV, LIVESTREAM oder LIVETICKER

In der 2. Liga stehen heute drei Duelle am Nachmittag auf dem Spielplan. Alle drei Partien werden live im TV übertragen und live getickert. SPOX verrät euch, wo und wie ihr die Spiele live mitverfolgen könnte.

40 Minuten nach Abpfiff seht ihr alle Spielhighlights der 1. und 2. Bundesliga bei DAZN. Hier geht es zur kostenlosen Probe-Mitgliedschaft.

Das Nordderby zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli ist das Topspiel des Tages am heutigen Zweitliga-Samstag.

Holstein-Cheftrainer Tim Walter hat für das anstehende Derby gegen St. Pauli einen agilen und spielbestimmenden Matchplan angekündigt: "Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Wenn wir das schaffen, wird es nicht so brenzlig wie im Hinspiel."

2. Liga: Überblick aller Begegnungen des 28. Spieltags

Nach Abschluss des laufenden 28. Spieltags stehen in der 2. Bundesliga lediglich sechs weitere Begegnungen an. Die Partien Arminia Bielefeld vs. Erzgebirge Aue und Jahn Regensburg vs. VfL Bochum wurden bereits gestern ausgetragen. Heute Nachmittag ab 13 Uhr stehen drei spannende Samstags-Begegnungen auf dem Programm.

Alle Zweitliga-Aufeinandertreffen am 28. Spieltag im Überblick:

Tag Anstoß Heim Gast Fr., 05.04.19 18.30 Uhr Jahn Regensburg VfL Bochum Fr., 05.04.19 18.30 Uhr Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue Sa., 06.04.19 13.00 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt Sa., 06.04.19 13.00 Uhr Holstein Kiel FC St. Pauli Sa., 06.04.19 13.00 Uhr SV Sandhausen SC Paderborn So., 07.04.19 13.30 Uhr FC Heidenheim 1. FC Köln So., 07.04.19 13.30 Uhr Dynamo Dresden Union Berlin So., 07.04.19 13.30 Uhr Greuther Fürth Darmstadt 98 Mo., 08.04.19 20.30 Uhr Hamburger SV FC Magdeburg

2. Liga live: TV-Übertragung und LIVESTREAM

Wie gehabt ist der Pay-TV-Sender Sky weiterhin für die Ausstrahlung aller Live-Spiele der 2. Liga zuständig. Auch die heutigen Samstagsspiele der 2. Liga werden live und in voller Länge bei Sky übertragen. Eine halbe Stunde vor Anpfiff melden sich die Sky-Reporter aus den jeweiligen Stadien der 2. Bundesliga.

Die Übersicht aller Live-Spiele im TV und im Livestream:

Anpfiff Heim Gast Live im TV Livestream 13.00 Uhr Holstein Kiel FC St. Pauli Sky Sport Bundesliga 3 Sky Go 13.00 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt Sky Sport Bundesliga 4 Sky Go 13.00 Uhr SV Sandhausen SC Paderborn Sky Sport Bundesliga 6 Sky Go

2. Liga -Highlights bei DAZN und LIVETICKER bei SPOX

Bei Sky liegen alle exklusiven Live-Übertragungsrechte der Saison 2018/19, während sich Zweitverwerter DAZN 40 Minuten nach Abpfiff jeder Partie um die Highlight-Berichterstattung kümmert. DAZN zeigt neben den Zweitliga-Highlights auch alle Spiel-Highlights der 1. Bundesliga. Hier geht es zum kostenfreien DAZN-Testmonat.

Neben der Live-Übertragung im TV und im Stream, bietet der SPOX-Liveticker eine optimale Alternative für all diejenigen, die die heutigen Zweitliga-Duelle nicht an den Bildschirmen mitverfolgen können. Außer allen Zweitliga-Spielen tickert SPOX ebenso alle Spiele der Bundesliga in der Live-Konferenz.

Holstein Kiel - FC St. Pauli: Mögliche Aufstellungen beider Teams

Bei Holstein Kiel fehlt verletzungsbedingt lediglich Mittelfeld-Spieler David Kinsombi, der sich nach seinem Schienbeinbruch noch im Aufbautraining befindet.

Pauli-Trainer Kauczinski muss hingegen auf sechs seiner Profis verzichten. Kalla (Muskelfaserriss), Zander (Schulter-OP), Ziereis (Kreuzbandriss), Neudecker (Prellung am Sprunggelenk), Diamantakos (Oberschenkelzerrung) und Veermann (Kreuzbandriss) konnten die Auswärtsreise nach Kiel nicht antreten.

Holstein Kiel - Voraussichtliche Aufstellung: Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, J. van den Bergh - Karazor - Mühling, Benes - J.-S. Lee - Okugawa, Serra

Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, J. van den Bergh - Karazor - Mühling, Benes - J.-S. Lee - Okugawa, Serra FC St. Pauli - Voraussichtliche Aufstellung: Himmelmann - Carstens, Avevor, Hoogma, Buballa - Zehir, Knoll - Sobota, Buchtmann, Möller Daehli - Meier

2. Liga: Aktuelle Tabellensituation

Aktuelle Tabelle der zweiten Bundesliga: