2. Liga: Greuther Fürth entlässt Trainer Damir Buric

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat auf seine Talfahrt reagiert und sich von Trainer Damir Buric getrennt. Das teilte der Klub zwei Tage nach dem 0:6-Debakel bei Aufsteiger SC Paderborn und einem Gespräch zwischen dem 54-Jährigen und der Geschäftsführung am Montag mit.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Spielen fielen die gut in die Saison gestarteten Fürther auf Platz zwölf zurück.

"Damir hatte sehr großen Anteil an unserem Klassenerhalt vergangenes Jahr und wir bedauern auch menschlich, diesen Schritt gehen zu müssen. Allerdings sind wir in den letzten Wochen in einen Abwärtstrend geraten", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Die Geschäftsführung glaube "in der aktuellen Konstellation nicht mehr an eine Wende, und wir müssen daher für eine Veränderung sorgen". Der neunte Trainerwechsel der laufenden Saison ist damit perfekt.

Kein Sieg mehr seit der Vertragsverlängerung

Interessanterweise gewannen die Fürther nach der Vertragsverlängerung mit Buric im November 2018 kein Spiel mehr. Das halbe Dutzend Gegentore in Paderborn bedeutete die höchste Niederlage in 1044 Zweitligaspielen des Kleeblatts.

Neben Buric wird auch Co-Trainer Oliver Barth den Klub verlassen. "Ich möchte mich beim Verein für die intensive gemeinsame Zeit bedanken und wünsche dem Kleeblatt für die Zukunft alles Gute", wird Buric in einer Mitteilung zitiert. Der Klub führt derzeit Gespräche mit möglichen Nachfolgern.

Die Trainerwechsel in der 2. Liga 2018/19 im Überblick

1. Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden). - 22. August 2018. - Nachfolger: Maik Walpurgis

2. Stefan Leitl (FC Ingolstadt). - 22. September 2018. - Nachfolger: Alexander Nouri

3. Ilija Grujew (MSV Duisburg). - 1. Oktober 2018. - Nachfolger: Torsten Lieberknecht

4. Kenan Kocak (SV Sandhausen). - 8. Oktober 2018. - Nachfolger: Uwe Koschinat

5. Christian Titz (Hamburger SV). - 23. Oktober 2018. - Nachfolger: Hannes Wolf

6. Jens Härtel (1. FC Magdeburg). - 12. November 2018. - Nachfolger: Michael Oenning

7. Alexander Nouri (FC Ingolstadt). - 26. November 2018. - Nachfolger: Jens Keller

8. Jeff Saibene (Arminia Bielefeld). - 10. Dezember 2018. - Nachfolger: Uwe Neuhaus

9. Damir Buric (SpVgg Greuther Fürth). - 4. Februar 2019. - Nachfolger: noch offen