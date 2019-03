Holstein Kiel gegen Union Berlin heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag, den 1. März, trifft Holstein Kiel am 24. Spieltag der 2. Bundesliga auf Union Berlin. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Beide Teams befinden sich im Kampf um den Aufstieg: Während Holstein Kiel mit 39 Punkten auf dem fünften Platz steht, befindet sich Union Berlin (41) sogar auf Rang drei. Die Störche gewannen am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen den VfL Bochum, Union kam gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinaus.

Holstein Kiel - Union Berlin: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Holstein Kiel und Union Berlin findet am heutigen Freitag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Holstein-Stadion in Kiel.

Kiel gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga exklusiv gesichert. Über Sky Go könnt ihr die Partie zudem via Livestream verfolgen.

Auf DAZN könnt ihr alle Highlights schon 40 Minuten nach Abpfiff ansehen. Auch die Bundesliga-Highlights findet ihr dort, genauso wie ausgewählte Spiele aus der UEFA Champions- und Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Holstein Kiel vs. Union Berlin: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 25.09.2018 Union Berlin Holstein Kiel 2:0 (0:0) 2. Bundesliga 23.01.2018 Holstein Kiel Union Berlin 2:2 (2:1) 2. Bundesliga 04.08.2017 Union Berlin Holstein Kiel 4:3 (3:3)

