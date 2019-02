Erzgebirge Aue - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 20. Spieltag der 2. Liga ist der 1. FC Köln bei Erzgebirge Aue zu Gast. SPOX verrät euch, wo ihr die heutige Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Mit 22 Punkten befindet sich Aue auf einem sicheren Mittelfeldplatz - ein Aufstieg ist für die Mannschaft von Daniel Meyer ob des Rückstandes kein Thema, doch auch mit dem Abstiegskampf hat man wenig zu tun. Damit Letzteres so bleibt, sind natürlich weitere Punkte wichtig. Ob es die schon gegen die Kölner gibt? Leicht wird es zumindest nicht. Immerhin ist der Effzeh weit oben in der Tabelle platziert und zusammen mit dem HSV Topkandidat auf den Sprung in die Bundesliga. Allerdings: Zuletzt setzte es gegen Bochum (2:3) und Union Berlin (0:2) zwei Niederlagen. Weil der HSV am Samstag jedoch gegen Arminia Bielefeld verloren hat, könnte man wieder Boden gutmachen.

Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff des Spiels ist um 13.30 Uhr im Erzgebirgestadion in Aue. Schiedsrichter ist Martin Petersen.

Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Hinspiel erzielte Simon Terodde beim 3:1-Erfolg der Geißböcke einen Dreierpack. Ob ihm das diesmal auch gelingt? Im Liveticker auf SPOX erfahrt ihr es genauso wie alles andere Wichtige, das sich auf dem Platz abspielt.

Wollt ihr die Begegnung lieber im TV oder Livestream sehen, müsst ihr auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender hat die exklusiven Rechte an der Partie, bietet mit Sky Go aber auch einen Dienst für unterwegs an. Kommentator ist Michael Born.

Erzgebirge Aue - 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aue: Männel - Rizzuto, Cacutalua, Kusic, Kempe - Fandrich, Käuper - Hochscheidt - Iyoha, Testroet, Krüger

Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Mere, Czichos - Risse, J. Hector - Geis - Drexler, Kainz - Terodde, Cordoba

2. Liga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag