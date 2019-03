2. Liga live – MSV Duisburg vs. FC Magdeburg: Wer überträgt die Partie live im TV und im STREAM und wo gibt es einen LIVETICKER?

Am 24. Spieltag kommt es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem MSV Duisburg. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Live-Übertragung des Spiels und bisherige direkte Duelle beider Teams.

Die heutige Zweitliga-Begegnung zwischen Duisburg und Magdeburg ist das Kellerduell schlechthin. Für beide Teams geht es im letzten Drittel der Saison einzig und allein noch darum, die Klasse zu halten.

Für den MSV Duisburg zählt es beim heutigen Heimspiel mehr denn je, etwas Zählbares gegen den 1. FC Magdeburg zu holen. Nach drei verlorenen Spielen in Folge konnte die Mannschaft von Torsten Lieberknecht in Aue zumindest einen Punkt ergattern.

Auch der 1. FC Magdeburg spielte zuletzt nur unentschieden gegen den SC Paderborn. Laut FCM-Trainer Michael Oenning ist trotzdem ein positiver Entwicklungsprozess zu beobachten: "Nach dem 1:1 haben wir nicht gewackelt, sondern auch weiterhin an den Sieg geglaubt. Das zeigt, dass die Mannschaft gereift ist."

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg live im TV: Wer überträgt das Spiel?

Am heutigen Freitag stehen zwei Parallelspiele in der 2. Liga an. Neben Duisburg und Magdeburg spielt auch Holstein Kiel gegen Union Berlin.

Anstoß der Begegnung MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg ist heute Abend um 18.30 Uhr. Das Spiel findet in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena statt.

Das Duell im Abstiegskampf wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie MSV Duisburg vs. FC Magdeburg live und in voller Länge (Sky Sport Bundesliga 3). Zudem zeigtSky die Partie wie gewohnt mit dem Parallelspiel in der Konferenz.

Die Vorberichterstattung zum Spiel MSV Duisburg - FC Magdeburg startet um 18 Uhr.

Zudem ist die Partie auch im Livestream bei SkyGo zu sehen.

MSV Duisburg gegen FC Magdeburg bei DAZN und im Live-Ticker

Wer die Begegnung der Duisburger und Magdeburg verpasst, kann sich alle Spiel-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN anschauen. Die Sportstreaming-Plattform bietet diesen Highlight-Service nach jedem Spiel der 1. und 2. Bundesliga an.

Abgesehen von Bundesliga-Fußball sind bei DAZN alle europäischen Top-Ligen zu sehen. DAZN überträgt das Beste aus Spanien, Frankreich, Italien und England. Aber das ist noch lange nicht alles. DAZN deckt ein breites Spektrum an Sportarten (American Football, Tennis, Handball, Boxen) ab. Der Testmonat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot für 9,99€/Monat verfügbar.

SPOX sorgt dafür, dass ihr auch von unterwegs jederzeit auf dem Laufenden bleibt. Alle Spiele der 2. Liga gibt es bei SPOX auch im Liveticker. Auch die Partie MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg könnt ihr im Liveticker mitverfolgen.

Direkte Duelle zwischen MSV Duisburg und FC Magdeburg

In der Geschichte der beiden Vereine gab es bisher vier direkte Duelle. Zum ersten und bis heute einzigen Aufeinandertreffen in Liga Zwei kam es beim Hinspiel. Darüber hinaus begegneten sich Duisburg und Magdeburg einmal im DFB-Pokal und zweimal in der 3. Liga.

Hier eine Übersicht aller bisherigen Duelle des MSV Duisburg und FC Magdeburg:

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 26.09.18 1. FC Magdeburg MSV Duisburg 3:3 3. Liga 24.02.17 MSV Duisburg 1. FC Magdeburg 0:0 3. Liga 26.08.16 1. FC Magdeburg MSV Duisburg 1:2 DFB-Pokal 31.08.03 1. FC Magdeburg MSV Duisburg 3:4 i. E.

Die Tabelle der 2. Liga vor dem 24. Spieltag

Der Punkte-Abstand zwischen Duisburg und Magdeburg beträgt vor dem 24. Zweitliga-Spieltag fünf Punkte.

Das ist das aktuelle Tabellenbild der zweiten Liga: