2. Bundesliga: VfL Bochum gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag, den 29. Januar, treffen am 19. Spieltag der VfL Bochum und der MSV Duisburg zum Jahresauftakt der 2. Bundesliga aufeinander. Alles was ihr über das Pott-Derby wissen müsst und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der VfL Bochum nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln am 18. Spieltag im vergangenen Jahr auf einem soliden achten Platz steht, befindet sich der MSV Duisburg im Abstiegskampf. Die Zebras stehen mit 13 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.

Das Hinspiel gewann Bochum mit 2:0 in Duisburg dank gnadenloser Effektivität. Sidney Sam und Silvere Ganvoula nutzten die einzigen beiden Torchancen für die Mannschaft von Trainer Robin Dutt.

VfL Bochum - MSV Duisburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem MSV Duisburg findet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Vonovia Ruhrstadion, welches 23.500 Zuschauern Platz bietet. Schiedsrichter Daniel Schlager leitet die Partie.

Bochum gegen Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Pott-Derby zwischen dem VfL Bochum und dem MSV Duisburg wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Exklusivrechte für die 2. Bundesliga erworben und zeigt alle Spiele live. Zudem bietet Sky einen Livestream über Sky Go an.

Falls ihr keine Möglichkeit habt das Spiel live zu sehen, könnt ihr die Partie im ausführlichen LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

MSV Duisburg zu Gast beim VfL Bochum: Die vergangenen Derbys

Bochum und der MSV Duisburg trafen bereits 53 Mal aufeinander. Davon gewann der VfL 20 und die Zebras 15 Duelle.

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 11.08.2018 MSV Duisburg VfL Bochum 0:2 (0:0) 2. Bundesliga 23.01.2018 VfL Bochum MSV Duisburg 0:2 (0:2) 2. Bundesliga 05.08.2017 MSV Duisburg VfL Bochum 1:1 (1:0) 2. Bundesliga 20.12.2015 MSV Duisburg VfL Bochum 0:0 (0:0) 2. Bundesliga 01.08.2015 VfL Bochum MSV Duisburg 3:0 (0:0) 2. Bundesliga 22.02.2013 VfL Bochum MSV Duisburg 2.2 (0:1) 2. Bundesliga 23.09.2012 MSV Duisburg VfL Bochum 0:0 (0:0)

2. Bundesliga: Der 19. Spieltag

Datum Heim Auswärts Uhrzeit Liveticker Dienstag, 29. Januar Vfl Bochum MSV Duisburg 18:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Greuther Fürth FC Ingolstadt 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Darmstadt 98 St. Pauli 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar 1. FC Magdeburg Erzgebirge Aue 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Jahn Regensburg SC Paderborn 18.30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Hamburger SV SV Sandhausen 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Heidenheim Holstein Kiel 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 31. Januar Union Berlin 1. FC Köln 20:30 Uhr LIVETICKER

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag