2. Liga: SV Sandhausen gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der SV Sandhausen heute auf den 1. FC Heidenheim. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie und der Übertragung im TV sowie im Livestream.

Seit nunmehr fünf Pflichtspielen konnte der SV Sandhausen keinen Sieg mehr erringen, zuletzt mussten sie eine 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel einstecken. Resultat ist der 16. Tabellenplatz mit drei Zählern Abstand zum MSV Duisburg auf Rang 15. Außerdem konnten die Sandhausener in den letzen sechs Heimspielen nur einmal selbst das Tor treffen.

Auch der 1. FC Heidenheim musste am vergangenen Spieltag einen herben Rückschlag einstecken, mit 1:5 wurden sie vom SC Paderborn zuhause abgefertigt. Dennoch hält die Mannschaft einen soliden elften Platz der Tabelle mit einem dreipünktigen Polster vor dem nächsten Verfolger aus Darmstadt. Allerdings haben sie auch exakt doppelt so viele Zähler wie ihr heutiger Gegner auf dem Konto (20 vs 10).

Sandhausen gegen Heidenheim: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Heidenheim beginnt heute Mittag um 13.30 Uhr. Austragungsstätte wird das BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen sein.

Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann aus Wangen, welcher von Christian Leicher und Christian Gittelmann Unterstützung erhält. Oliver Lossius agiert als vierter Offizieller.

SV Sandhausen - FC Heidenheim im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird die Partie des SV Sandhausen gegen den 1. FC Heidenheim nicht zu sehen sein. Jedoch überträgt der Pay-TV-Sender Sky sowohl das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 als auch die Konferenz aller Sonntagsspiele auf Sky Sport Bundesliga 1.

Mit einem Sky-Abonnement habt ihr außerdem die Möglichkeit, den Livestream über Sky Go zu verfolgen.

Seid ihr allerdings nicht im Besitz eines Abos und wollt dennoch nichts verpassen, dann schaut beim Liveticker von SPOX vorbei. Somit erhaltet ihr auch unterwegs alle wichtigen Informationen aus der Begegnung.

Sandhausen vs Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

SV Sandhausen: Lomb - Klingmann, Karl, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, P. Förster - Gislason, F. Müller - Schleusener, Wooten

Lomb - Klingmann, Karl, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, P. Förster - Gislason, F. Müller - Schleusener, Wooten 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Strauß, Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck, Andrich - Multhaup, Dovedan, Schnatterer - Thomalla

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag