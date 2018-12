Am heutigen Sonntag finden in der 2. Bundesliga drei Spiele statt. Welche Begegnungen das sind und wo ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt euch SPOX.

Am 16. Spieltag kommt es heute zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel. Außerdem trifft Arminia Bielefeld auf den SV Sandhause, während Union Berlin beim 1. FC Magdeburg gastiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga heute live: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Alle drei Begegnungen werden um 13.30 Uhr angepfiffen.

Dynamo Dresden - Holstein Kiel

1. FC Magdeburg - Union Berlin

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

2. Bundesliga heute live: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga wird generell nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte aller Begegnungen der zweithöchsten deutschen Spielklasse exklusiv gesichert. Sky-Abonnenten können die Partien entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Außerdem bietet Sky seinen Kunden via SkyGo einen Livestream an.

Falls ihr die Spiele nicht sehen könnt, bietet SPOX euch einen ausführlichen Liveticker an.

Bei DAZN laufen die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag