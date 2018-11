2. Liga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga stehen am heutigen Samstag drei Spiele an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die heutigen Spiele stehen ganz im Zeichen der Kellerkinder: Mit Magdeburg, Duisburg und Ingolstadt stehen heute drei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel auf dem Platz.

2. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

Alle drei Spiele beginnen am heutigen Samstag parallel um 13 Uhr.

Darmstadt 98 - FC Magdeburg

MSV Duisburg - SC Paderborn

Holstein Kiel - FC Ingolstadt

2. Liga heute live im TV und im Livestream

Wie gewohnt gibt es alle Spiele der 2. Bundesliga in dieser Saison ausschließlich im Pay-TV live zu sehen: Sky hat sich die Übertragungsrechte aller Begegnungen gesichert.

Der Sender bietet neben den Einzelspielen auch eine Konferenz an, in der ihr alle drei Spiele des heutigen Tages parallel verfolgen könnt. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 12.30 Uhr mit Moderator Peter Hardenacke.

Sky-Abonnenten können die Spiele auch online über das Angebot von SkyGo verfolgen.

2. Liga: Die Samstagsspiele heute live im Liveticker

Wer die Spiele der 2. Bundesliga nicht live sehen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse: Bei uns gibt es zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga sowie vielen weiteren Sporthighlights Liveticker. Hier geht es zur Übersicht.

