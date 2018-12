Der FC St. Pauli empfängt Dynamo Dresden zum heutigen Zweitliga-Duell. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nur drei Punkte, aber sechs Plätze, trennen den FC St. Pauli und Dynamo Dresden. Beide Teams wollen mit einem Sieg Anschluss an die Aufstiegsplätze halten.

Wo und wann spielt St. Pauli gegen Dresden?

Um 13 Uhr trifft am heutigen Samstag der FC St. Pauli auf Dynamo Dresden. Die Partie wird von FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin geleitet. Austragungsort ist das Hamburger Millerntor-Stadion.

FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partien der 2. Bundesliga werden exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Sky bietet seinen Kunden auch einen Livestream via SkyGo an. Das Spiel St. Pauli gegen Dresden kann sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 HD und in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD verfolgt werden.

Moderator: Peter Hardenacke

Kommentator Einzelspiel: Hansi Küpper

Kommentator Konferenz: Florian Schmidt-Sommerfeld

Für alle ohne Sky-Abo gibt es die Möglichkeit, das Spiel im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

FC St. Pauli vs. Dynamo Dresden: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 25.01.2018 Dynamo Dresden FC St. Pauli 1:3 2. Bundesliga 07.08.2017 FC St. Pauli Dynamo Dresden 2:2 2. Bundesliga 12.02.2017 FC St. Pauli Dynamo Dresden 2:0 2. Bundesliga 28.08.2016 Dynamo Dresden FC St. Pauli 1:0 2. Bundesliga 23.02.2014 Dynamo Dresden FC St. Pauli 1:2 2. Bundesliga 26.08.2013 FC St. Pauli Dynamo Dresden 2:1

St. Pauli gegen Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültige Aufstellung zur Partie wird rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Ziereis, Avevor, Buballa - Dudziak, Knoll, Park, Daehli - Veerman, Allagui

Himmelmann - Zander, Ziereis, Avevor, Buballa - Dudziak, Knoll, Park, Daehli - Veerman, Allagui Dresden: Schubert - Müller, Gonther, Hamalainen - Kreuzer, Nikolaou, Benatelli, Heise - Ebert, Atik - Kone

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag