2. Liga: SC Paderborn gegen Holstein Kiel heute live im TV, Livestream, Liveticker

In der 2. Liga empfängt heute der SC Paderborn zum Auftakt des 13. Spieltages Holstein Kiel. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams haben in dieser Spielzeit bisher 17 Punkte auf dem Konto und haben auch die selbe Anzahl an Siegen (vier), Unentschieden (fünf) und Niederlagen (drei) vorzuweisen. Der SC Paderborn steht nur danke der minimal besseren Tordifferenz auf Tabellenplatz zehn und damit einen Rang vor den Gästen aus Kiel.

SC Paderborn gegen Holstein Kiel: Uhrzeit und Spielstätte

Das Duell der Tabellennachbarn findet am heutigen Freitag, 9. November, um 18.30 Uhr statt. Spielstätte ist die Benteler-Arena in Paderborn.

2. Liga: SC Paderborn gegen Holstein Kiel live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute nicht im Free-TV gezeigt. Sky hat sich die exklusiven Rechte an der Übertragung der 2. Liga gesichert und überträgt das Spiel live auf Sky Sport Bundesliga 3 . Wer das Spiel in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem MSV Duisburg sehen will, kann das auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Das Einzelspiel kommentiert Ulli Potovski, Markus Gaupp ist der Kommentator der Begegnung in der Konferenz. Ab 18 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Stefan Hempel.

Sky-Kunden können die 2. Liga auch via Sky Go im Livestream verfolgen.

2. Liga: SC Paderborn gegen Holstein Kiel: Liveticker und Highlights

Wer kein Pay-TV-Abonnement besitzt, kann die Begegnung bei SPOX im Liveticker verfolgen. Auch SPOX bietet hier eine Liveticker-Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem MSV Duisburg an.

Außerdem bietet euch der Streamingdienst DAZN alle Highlights der Spiele aus der 2. Liga und der Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff zum Abruf an.

SC Paderborn gegen Holstein Kiel: Das Duell der Ebenbürtigen

Nicht nur, dass beide Teams bisher 17 Zähler auf dem Konto haben, sondern auch dass sie die gleich Anzahl an Heim- und Auswärtspunkte einfahren konnte, lässt auf eine ebenbürtiges Duell schließen. Daheim sind beide Teams noch ungeschlagen und haben in der Heimat auch die gleich Anzahl an erzielten Toren und Gegentoren. Schaut man sich die bisherigen Aufeinandertreffen an, so spricht die Bilanz für den SC Paderborn.

SC Paderborn gegen Holstein Kiel: Die letzten fünf Duelle

Insgesamt standen sich beide Teams bisher zehnmal gegenüber. In Fünf Spielen ging der SCP als Sieger von Platz und dreimal trennten sich die Mannschaften mit einem Remis. Die beiden Siege für Holstein Kiel stammen aber aus den letzten Aufeinandertreffen der Beiden. Somit spricht die Bilanz zwar für den SCP, der jüngste Trend allerdings für die Gäste aus Kiel.