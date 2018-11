2. Liga - Samstagsspiele heute live: 1. FC Köln, VfL Bochum und Holstein Kiel im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen drei Partien der 2. Bundesliga an. Hier erfahrt ihr, welche Begegnungen anstehen und wo ihr diese im TV, Liveticker und Livestream sehen könnt.

Die ambitionierten Kölner bekommen es in Darmstadt mit den Lilien zu tun, während der VfL Bochum Erzgebirge Aue empfängt. Sandhausen strebt dahingegen den dritten Saisonsieg in Kiel an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga heute live am Samstag im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Zusätzlich zu den Einzelspielen gibt es auch eine Konferenz. Außerdem können Sky-Kunden die Partien im Livestream auf Sky Goverfolgen.

2. Bundesliga, 14. Spieltag: Die Samstags-Spiele im Überblick

Begegnung Uhrzeit Kommentator Sky SPOX-Liveticker SV Darmstadt 98 - 1.FC Köln 13 Uhr Jürgen Schmitz LIVETICKER Holstein Kiel - SV Sandhausen 13 Uhr Ulli Potofski LIVETICKER VfL Bochum - Erzgebirge Aue 13 Uhr Torsten Kunde LIVETICKER

Die Tabelle der 2. Bundesliga